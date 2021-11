Le dernier épisode de « M Means Music », le podcast musical hébergé par le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant en musique Daryl Easlea – dissèque l’histoire, le contexte et les thèmes lyriques du LP 1981 d’ABBA. Les visiteurs.

En utilisant le cadre traditionnel du podcast des cinq M – moment, musique, acte moderne, membres et mémoire – Easlea raconte l’histoire du dernier album des mégastars de la pop suédoise avant leur dissolution officieuse, mais temporaire, en 1982. Chacune des pistes de l’album est passée à la loupe, y compris les singles « One Of Us », « When All Is Said And Done », « Head Over Heels » et « The Visiteurs », et « Slipping Through My Fingers » découpé en profondeur.

Ce dernier, décrit par Easlea comme « une preuve suffisante de ABBA chansons en tant que géants endormis », a acquis une nouvelle popularité après avoir été présenté dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale pour juke-box Mamma Mia.

« [The Visitors] est un disque complexe d’émotions contrastées, qui a eu pendant des années le grand honneur d’être le dernier album du groupe », commente Easlea en ouverture de l’épisode. « [It is] une coda rythmée à ce qui avait été une décennie scintillante de pop.

The Visitors est le premier album produit par ABBA depuis le divorce de Benny Andersson et d’Anni-Frid « Frida » Reuss plus tôt en 1981, qui avait mis à rude épreuve leur partenariat musical. Bjorn Ulvaeus s’était également remarié récemment après avoir divorcé d’Agnetha Faltskog en 1979. À sa sortie à l’approche de Noël de cette année-là, il s’est hissé directement au numéro 1 des charts britanniques.

Easlea est une ancienne rédactrice du magazine Record Collector. Au cours d’une carrière s’étalant sur quatre décennies, il a été responsable du catalogue de Motown UK et a travaillé comme consultant pour d’innombrables labels et artistes, et continue de travailler en tant que DJ. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Sans frontières : La vie et la musique de Peter Gabriel ; Tout le monde danse : chic et la politique du disco et du talent est un atout : l’histoire de Sparks.

Les épisodes précédents de ‘M Means Music’ ont présenté des plongées profondes dans The Black Album de Metallica, Dusty Springfield’s Poussiéreux à Memphis, et l’héroïne pure de Lorde.

Pendant ce temps, ABBA continue de dominer la culture pop avec la sortie de son nouvel album n°1 Voyage.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.