Un nouvel espoir? Niklas Süle n’aurait peut-être pas fermé la porte au Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle est probablement l’un des noms les plus populaires sur le marché des transferts à ce stade.

Pas plus tard qu’hier, nous avons vu un rapport déclarant que Süle est « comme parti », mais maintenant que le pendule susmentionné oscillant entre l’optimisme et le pessimisme pourrait revenir lentement du côté optimiste… Maximilien Koch :

Bei #Süle ist weiter alles offen, auch eine Verlängerung, wenn er und der @FCBayern sich beim Gehalt annähern. Nagelsmann schätzt ihn und umgekehrt. Aber: Süles Faible für die @premierleague ist bekannt, sein auslaufender Vertrag macht ihn für Klubs noch interessanter. #FCBayern – Maximilian Koch (@Koch_AZ) 21 décembre 2021

Avec #Süle tout est encore ouvert, y compris une prolongation si lui et @FCBayern se rencontrent en termes de salaire. Nagelsmann l’apprécie et vice versa. Mais : la faiblesse de Süle pour la @premierleague est bien connue, son contrat expirant le rend encore plus intéressant pour les clubs. #FCBayern

Compte tenu de ses excellentes performances à Hinrunde et de son profil physique, Süle suscitera absolument l’intérêt des clubs Premier. Chelsea FC et Newcastle United ont déjà été attachés au grand homme, mais Koch ne pense pas encore que tout espoir soit perdu… et vous ?