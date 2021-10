Un nouvel ETF à terme Bitcoin fera ses débuts aujourd’hui sur le NASDAQ

Plus tôt dans la journée, peu de temps après le premier ETF à terme Bitcoin de ProShares sur le NYSE, un nouveau fonds négocié en bourse avec un produit similaire a été approuvé par la Securities and Exchange Commission (SEC) ; il s’agit clairement de Bitcoin.

Il est à noter qu’il s’agit de l’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy. Ceci, comme le fonds ProShares, représentera les contrats à terme Bitcoin sur le marché boursier, avec de légères différences, et l’un des plus importants est qu’il sera coté au NASDAQ à partir de ce vendredi ; a confirmé jeudi 21 le PDG de Valkyrie Funds.

Un nouvel ETF à terme Bitcoin arrivera au NASDAQ ce vendredi

Comme nous l’avons mentionné dans CryptoTrend, le premier ETF à terme Bitcoin a déjà commencé à être négocié en bourse ce mardi, et on ne s’attendait pas à ce que la concurrence cherche également à faire ses débuts sur le marché boursier.

L’ETF Valkyrie a gagné une position importante en devenant le deuxième ETF à être coté aux États-Unis ; exactement sur la bourse NASDAQ.

Leah Wald, PDG de Valkyrie Funds, commente avec euphorie qu’il s’agit d’une étape importante pour Bitcoin et pour les crypto-monnaies en général. Depuis, on peut dire qu’une « relation » s’est formée entre les régulateurs américains et les cryptos en général. Exactement souligné ce qui suit:

Cette sortie est très importante. Cela montre que les régulateurs américains veulent collaborer avec le marché des crypto-monnaies, il ne s’agit pas de les interdire. Je peux affirmer qu’ils ne cherchent qu’à les réguler. Leah Wald, PDG de Valkyrie Funds.

Il est à noter qu’il s’agit d’un événement qui marquera l’histoire du marché des crypto-monnaies, car à d’autres époques, plusieurs demandes avaient déjà été adressées à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour approuver un ETF Bitcoin ; même si c’est jusqu’à nos jours que la communauté a atteint cet objectif.

En plus des mots déjà mentionnés par Wald, il a également ajouté que:

Plus il y aura de produits sur le marché, plus ils apporteront de notoriété et, espérons-le, plus d’adoption. Bien sûr, il existe d’autres présentations de produits similaires, et il serait logique qu’elles arrivent sur le marché. Leah Wald, PDG de Valkyrie Funds.

Est-il possible que cela relance à nouveau Bitcoin ?

Avec l’euphorie qui a été générée dans la communauté crypto après l’approbation du premier ETF à terme Bitcoin, beaucoup assurent que pour cette raison, BTC a atteint un nouvel ATH ; bien que les stratèges de JPMorgan soulignent que ce n’est pas une raison de se réjouir et que le record d’un nouveau sommet est peut-être dû à l’inflation.

Exactement, les analystes de la société soulignent que cet ATH peut être attribué au fait qu’une grande partie des investisseurs se montre préoccupée par l’inflation. Depuis, ils assurent que l’or n’a pas bien répondu aux demandes des investisseurs après la hausse des coûts ces derniers jours ; comme c’est le cas avec l’investisseur milliardaire Carl Icahn, qui a fait l’éloge du Bitcoin et l’a sélectionné comme actif de couverture.

On peut résumer que Bitcoin semble une proposition de couverture attrayante devant une grande partie des investisseurs ; c’est là que se situe le rallye haussier, selon les stratèges de JPMorgan.

Compte tenu des « prévisions » de JPMorgan, nous pouvons dire qu’un deuxième ETF Bitcoin n’aura sûrement pas un impact plus important si les raisons de la hausse des actifs sont vraiment les préoccupations des investisseurs concernant l’inflation. Pourtant, l’ETF Valkyrie peut avoir un effet positif si les stratèges de l’entreprise se trompent. Ce qui pourrait finir par tirer Bitcoin plus haut vers un nouvel ATH.

