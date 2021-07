Un nouvel ETF offrant une exposition Bitcoin avec Wes Fulford ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Wes Fulford a rejoint le “Bitcoin Magazine Podcast” pour discuter d’un ETF minier d’énergie propre.

Dans cet épisode du «Bitcoin Magazine Podcast», Christian Keroles s’est entretenu avec le PDG de Viridi Funds, Wes Fulford, pour discuter du fonds négocié en bourse (ETF) pour l’exploitation minière d’énergie propre de $ RIGZ.

L’ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining And Semiconductor est un fonds négocié en bourse à gestion active qui se concentre sur les investissements dans les secteurs de l’exploitation minière et des infrastructures minières de crypto-monnaie. RIGZ a été créé par Viridi pour aligner le profit sur l’objectif – un nombre croissant d’investisseurs souhaitent s’exposer au secteur de la crypto-monnaie par le biais de véhicules d’investissement réglementés, mais souhaitent également voir un leadership actif et un engagement en faveur de la durabilité environnementale. Selon Fulford, le minage de Bitcoin est un secteur particulièrement bien adapté à un tel produit d’investissement car, selon des chiffres récents, plus de 50% du minage de bitcoin en Amérique du Nord se fait à l’aide de sources d’énergie renouvelables, ce qui est une tendance que Viridi espère encourager. à travers des produits comme RIGZ

