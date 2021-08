Un nouvel événement de distribution d’épée et de bouclier Pokémon à durée limitée a commencé

Un nouvel événement de distribution est disponible dans Pokémon Épée et Bouclier et il n’est proposé que pour une journée – alors assurez-vous d’agir vite !

Cette fois-ci, c’est un véritable monstre de poche – Coalossal. Comme expliqué par Serebii.net, ce Pokémon a été distribué lors du flux sur invitation de la Pokémon Players Cup. Le code dont vous aurez besoin cette fois-ci est : V1CT0RYENG1NE25

“Il exécute Heat Wave, Meteor Beam, Protect et Solar Beam et détient une politique de faiblesse tout en ayant la nature modeste. Il a le facteur Gigantamax et est Dynamax niveau 10.”