Un nouvel événement de distribution d’épée et de bouclier Pokémon à durée limitée a été annoncé

Parallèlement à l’annonce du nouveau film Pokémon à venir sur Netflix le 8 octobre, The Pokémon Company a également révélé qu’un nouvel événement de distribution arrive sur les jeux Switch. Pokémon Épée et Bouclier.

Comme expliqué par Serebii.net, Dada Zarude et Shiny Celebi seront disponibles pour les joueurs via un code de série envoyé dans la newsletter du Pokémon Trainers Club, à condition que vous vous y inscriviez avant le 25 septembre 2021. Les codes seront ensuite envoyés le 7 octobre 2021.

– Dada Zarude est de niveau 70 avec l’écharpe Choice et les mouvements Jungle Healing, Hammer Arm, Power Whip et Energy Ball

– Shiny Celebi est de niveau 60 avec un œuf chanceux et les mouvements Feuille magique, Vision future, Rosée de vie et Cloche de guérison