Un nouvel événement web barbecue à Genshin Impact est en ligne

Un nouvel événement Web à durée limitée a été mis en ligne pour Genshin Impact, cette fois mettant en vedette le samouraï en papier Shiki Taishou alors que les joueurs l’aident à recréer le délicieux poisson grillé de son passé. Intitulé « Délicieux ! Barbecue sous les étoiles », cet événement ne dure qu’une semaine, donc si vous êtes impatient de gagner des récompenses supplémentaires dans le jeu, il est préférable de vous lancer maintenant.

Situé le long de la côte d’Inazuma, l’événement vous permet de vous détendre au bord de la plage avec Childe et Xinyan pendant que vous préparez des plats exclusifs à l’événement ! L’événement ne dure que d’aujourd’hui jusqu’au 7 novembre à 8 h 00 HNP / 11 h 00 HNE / 16 h 00 BST, et offre une variété de récompenses telles que Mora et Crystal Cores. Pour participer à cet événement limité, vous devez avoir au moins le niveau aventure 10.

L’événement Web s’articule autour d’un simple mini-jeu où vous, en tant que Voyageur, faites griller différents poissons dans des plats uniques pour Shiki Taishou. Selon la durée de cuisson du poisson et la quantité d’assaisonnement que vous saupoudrez sur le plat, un aliment différent est créé ! Une fois que vous avez créé un nouveau plat, il est ajouté à l’archive où vous pouvez suivre les différentes spécialités que vous avez créées jusqu’à présent.

Pour participer au mini-jeu, vous avez besoin de trois ingrédients essentiels : du poisson, du bois et des assaisonnements. Les poissons sont pêchés pour vous par Childe automatiquement au fil du temps et placés dans un panier toutes les six heures. Le bois est gagné simplement en se connectant quotidiennement au jeu, tandis que l’assaisonnement est acquis en accomplissant certaines tâches telles que l’accomplissement de commissions quotidiennes et l’utilisation de résine dans le jeu.

Dans l’ensemble, l’événement semble être un jeu de fond amusant pour offrir une petite récompense supplémentaire à ceux qui souhaitent se lancer régulièrement dans Genshin Impact. Nous vous recommandons de vous rendre sur le lieu de grillades du gang une fois par jour aux côtés de vos quotidiens Genshin Impact afin de maximiser le butin entrant et de pimenter un peu la routine.

