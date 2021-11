Un nouvel ordinateur portable à petit budget pour les étudiants

TL;DR

Microsoft a annoncé le Surface Laptop SE, un appareil principalement destiné aux étudiants et aux écoles. Il contient un processeur Intel Celeron, un écran de 11,6 pouces et exécute Windows 11 SE, le concurrent Chrome OS de Microsoft. Le prix commence à 249 $.

La gamme Surface de Microsoft n’évoque pas immédiatement l’abordabilité. Bien sûr, la tablette Surface Go 2 coûte 399 $, mais même cela est exagéré pour la plupart des gens. Maintenant, la société a abandonné un nouvel ordinateur portable d’entrée de gamme sous la forme du Surface Laptop SE.

Le Laptop SE coûte environ 400 $ moins cher que le Surface Laptop Go, ce qui en dit probablement plus sur la nouvelle machine que ses spécifications ou sa liste de fonctionnalités. Cependant, le Surface Laptop SE est conçu pour les étudiants et les établissements d’enseignement. Sa coque entièrement en plastique peut subir des abus, tandis que Microsoft affirme également que la machine est plus facile à réparer et à gérer pour les administrateurs.

En parlant de ce dernier, le Surface Laptop SE débarque avec Windows 11 SE – en fait, le rendu par Microsoft de Chrome OS contenant une liste déjà intégrée de ses applications et services cloud. L’entreprise qualifie l’ordinateur portable d’appareil « d’abord dans le cloud ».

En termes de spécifications, le Surface Laptop SE porte un écran de 11,6 pouces 1366 x 768, soit le processeur Intel Celeron N4020 ou N4120, et jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne eMMC. Il y a une caméra frontale 1MP, un port USB-C, un autre port USB-A et une prise casque 3,5 mm. Microsoft pense que la batterie peut durer 16 heures par charge et qu’un chargeur en forme de baril est chargé de la recharger une fois de plus.

Microsoft Surface Laptop SE : prix et disponibilité

Le Microsoft Surface Laptop SE commence à 249 $ pour le modèle 4 Go/64 Go et va jusqu’à 329 $ pour la configuration 8 Go/128 Go. Comment cela se compare-t-il aux alternatives? Eh bien, le Chromebook 4 de Samsung coûte également environ 249 $ sur Amazon et contient une construction et des composants internes tout en plastique similaires. Cela dépend finalement de l’OS. Cela dit, vous aurez probablement plus de chance de trouver des Chromebooks à petit budget dans la nature.

Microsoft n’a confirmé aucun détail de disponibilité générale du Surface Laptop SE. Mais si vous êtes étudiant, vous en verrez peut-être quelques-uns apparaître dans votre classe en temps voulu.

Si vous le pouviez, en achèteriez-vous un ? Faites-nous savoir si vous pensez que le Laptop SE est chaud ou non en votant dans notre sondage ci-dessus.