Un nouvel ordre mondial | Critique de livre : The Raging 2020s: Companies, Countries, People — and the Fight for Our Future Par Alec Ross

Un appel à une action audacieuse pour non seulement contrôler l’exploitation de la planète mais aussi ses habitants semble audacieusement optimiste

Au niveau macro mondial, on peut affirmer que la conclusion la plus critique et la plus urgente d’un 2020 marqué par le Covid est la morosité de «notre avenir» – une phrase qui fait partie du titre du livre en cours d’examen.

Qu’il s’agisse de la pandémie de Covid qui continue de muter, de l’énormité irrémédiable de la crise climatique ou de l’écart croissant entre les riches et les pauvres du monde, la liste est longue et il ne semble y avoir aucune lueur au bout de ce tunnel sombre.

L’auteur américain bien connu Alex Ross est reconnu comme un expert en innovation et a servi dans l’administration de l’ancien président américain Barack Obama. Son livre précédent, The Industries of the Future, a été bien accueilli et dans le volume actuel, l’auteur aborde une toile beaucoup plus large, qui relie l’entreprise mondiale, l’État-nation et la vaste démographie dispersée dans le monde entier dans le contexte de cette décennie, les années 2020.

Profondément préoccupé par l’état du monde tel qu’il est maintenant prêt et par la volonté incessante de ceux au pouvoir de maximiser le profit et le gain personnel, Ross rumine avec le lecteur une question ontologique : « On pourrait penser qu’après des milliers d’années de civilisation, nous aurions trouvé comment nous pouvons tous travailler ensemble pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. La dure vérité est qu’au cœur de l’humanité se trouvent des impulsions à la compétition et au conflit, à l’accumulation de richesses et au bien-être qui sont déterminés plus par l’endroit où vous êtes né que par tout autre facteur. L’endroit continue d’avoir de l’importance.

La hiérarchie de la discrimination est à plusieurs niveaux et peut être discernée par rapport au nord global par rapport au sud où la croix coloniale de près d’un demi-millénaire continue d’exacerber les inégalités du passé ; et au sein des États et des sociétés – des lignes rouges profondément ancrées dans la hiérarchie, y compris le genre, restent tenaces au changement malgré l’avènement de la modernité et la révolution technologique actuelle.

Utilisant l’exemple des États-Unis pour illustrer ce qui est profondément défectueux dans le modèle socio-économique mondial existant, Ross souligne qu’au cours des 30 dernières années, « les 1 % les plus riches se sont enrichis de 21 000 milliards de dollars, tandis que les 50 % les plus pauvres se sont appauvris de 900 milliards de dollars et la classe moyenne a stagné ».

Affirmant que le contrat social qui avait auparavant maintenu un certain équilibre est désormais «déséquilibré», Ross postule que l’avenir du monde «dépend désormais de la façon dont ce contrat entre les entreprises, le gouvernement et les citoyens est redessiné au cours des années 2020» .

L’objectif proclamé de ce livre est de « répertorier ce qui n’a pas fonctionné, puis de trouver un moyen de le réparer » et c’est sans vergogne ambitieux. Dans six chapitres compacts, l’auteur passe en revue le capitalisme des actionnaires et des parties prenantes ; comment des milliards de personnes sont davantage gouvernées par des entreprises que par des pays ; les travailleurs; les impôts et le trou de ver de l’économie mondiale ; la politique étrangère pour savoir si chaque entreprise a besoin de sa propre CIA ; et enfin la géographie du changement qui examine la lutte pour le pouvoir entre les systèmes fermés et ouverts.

Le livre adopte un style bavard désarmant et commence par l’auteur qui prépare le petit-déjeuner pour ses enfants et comment la vie moderne (pour les plus privilégiés) lui permet de passer en moins de trois heures « de dormir dans mon lit à voler à travers le pays », ainsi soulignant l’ensemble complexe et ahurissant d’inventions et d’ingéniosité qui « alimentent notre vie quotidienne ».

Chacune des questions abordées dans les chapitres individuels mérite un livre en soi, mais à son crédit, Ross va droit au but avec habileté, parfois de manière radicale, mais le zèle messianique de l’auteur pour déclencher le changement est convaincant.

Comment les grandes entreprises ont paralysé les petites entreprises est une histoire familière et Ross souligne avec des chiffres précis comment «les entreprises établies étouffent les concurrents potentiels avant même de quitter le berceau». Ce serait peut-être qualifié d’infanticide corporatif vénal !

La perfidie du lien main dans la main entre les entreprises et le gouvernement qui imprègne maintenant l’ensemble du modèle macro-économique mondial avec ses paradis fiscaux bien cachés est familière et effrayante. Les progrès technologiques et la génération de données dirigée par l’IA permettront une surveillance citoyenne d’une portée extraordinaire, et pas seulement la Chine, le panoptique mondial deviendra bientôt omniprésent.

Notre avenir en péril peut-il être sauvé ? Ross termine sur une note optimiste et son plaidoyer est pour une « action audacieuse » des citoyens, des entreprises et des gouvernements pour réparer le contrat social existant et en forger un nouveau qui sera compatible avec les défis du 21e siècle. Est-ce une option faisable et réalisable ? Mon optimisme est fragile. L’expérience mondiale des 50 dernières années a été celle d’une exploitation impitoyable des ressources naturelles de la planète et des couches les plus vulnérables de la société. L’ADN humain profondément enraciné qui est intrinsèquement acquis et moins qu’altruiste est devenu même rapace dans le conglomérat techno-commercial mondial.

L’observation ironique du Mahatma Gandhi selon laquelle le monde a assez pour les besoins de l’humanité mais pas la cupidité est le sous-texte, hélas, de notre monde flétri.

C Uday Bhaskar est directeur, Society for Policy Studies

Les années 2020 déchaînées : entreprises, pays, personnes et la lutte pour notre avenir

Alec Ross

Maison aléatoire de pingouin

Pp 322, Rs 799

