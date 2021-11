Un nouvel outil DuckDuckGo est censé empêcher les applications de suivre les utilisateurs d’Android

Le nouvel outil de DuckDuckGo vise à empêcher les applications de suivre les utilisateurs d’Android, signalé pour la première fois par Wired. L’outil, appelé App Tracking Protection, est essentiellement une version édulcorée de la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple, qui donne aux utilisateurs le choix de désactiver le suivi des données dans les applications.

Cependant, l’outil de DuckDuckGo n’a pas été déployé dans le cadre d’une mise à jour de tous les téléphones Android, et il n’est pas non plus disponible en téléchargement séparé – il est intégré à l’application de navigateur axée sur la confidentialité de DuckDuckGo, mais fonctionne sur votre appareil. Dans un article sur son blog, la société a déclaré que l’outil bloquerait « les trackers qu’il identifie dans d’autres applications de sociétés tierces ».

GIF par DuckDuckGo

Une fois la protection contre le suivi des applications activée, elle s’exécutera en arrière-plan lorsque vous utiliserez votre téléphone. L’outil reconnaît quand une application est sur le point d’envoyer des données à un tracker tiers, et empêchera ensuite l’application de prendre vos informations.

DuckDuckGo dit qu’il « travaille en permanence pour identifier et se protéger contre les nouveaux trackers », ce qui signifie que vos données doivent être tenues à l’écart de tout nouveau tracker qui surgit. À partir de l’application DuckDuckGo, vous devriez également pouvoir voir une vue en temps réel des trackers que l’outil a bloqués, ainsi que la destination de vos données.

La société affirme que bien que son outil de protection contre le suivi des applications ne soit pas un réseau privé virtuel (VPN), votre appareil se comportera comme s’il en était un. « C’est parce que la protection contre le suivi des applications utilise une » connexion VPN « locale, ce qui signifie qu’elle opère sa magie directement sur votre smartphone », explique DuckDuckGo dans son article. « Cependant, la protection contre le suivi des applications est différente des VPN car elle n’achemine jamais les données des applications via un serveur externe. »

Plus de 96% des applications Android gratuites les plus populaires ont des trackers tiers

Lors de son propre test, DuckDuckGo a découvert que plus de 96% des applications Android gratuites les plus populaires ont des trackers tiers que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas. La société a également découvert que 87% de ces applications envoient des données utilisateur à Google, tandis que 68% envoient des données à Facebook.

À l’heure actuelle, l’outil est en version bêta, mais vous pouvez rejoindre la liste d’attente privée (vous n’aurez pas à saisir d’informations personnelles pour le faire). Pour vous inscrire, téléchargez DuckDuckGo sur le Google Play Store et ouvrez l’application. Appuyez sur « Paramètres » suivi de « Protection contre le suivi des applications » dans la « Section de confidentialité ». À partir de là, choisissez « Rejoindre la liste d’attente privée ». DuckDuckGo dit qu’il présente progressivement la fonctionnalité à plus de personnes chaque semaine.

Comme l’a souligné Wired, DuckDuckGo n’a évidemment pas le pouvoir de modifier la configuration interne des appareils Android comme le fait Google, ce qui signifie que l’outil de DuckDuckGo ne peut toujours pas remplacer complètement celui d’Apple. Il en va de même si vous combinez le bloqueur de DuckDuckGo et les paramètres de confidentialité déjà présents sur les appareils Android.

En réponse à l’outil de suivi d’Apple, Google a commencé à rendre plus difficile pour les applications la collecte de données sur les utilisateurs en les empêchant d’accéder aux identifiants publicitaires des utilisateurs après qu’ils se soient désabonnés du suivi. Les politiques plus souples d’Android sont peut-être plus adaptées aux applications, mais ses protections de confidentialité intégrées sont toujours en deçà de celles d’Apple.