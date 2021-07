Un nouvel outil interactif utilisant des satellites et l’IA crée des cartes plus précises des feux de forêt pour le public et les pompiers

Incendie près de Big Fall Creek Road dans l’Oregon en 2017. (Photo de Marcus Kauffman sur Unsplash)

Des images anxiogènes de ciels brumeux d’incendies de forêt et de collines incendiées apparaissent de plus en plus sur mon fil Twitter et mon fil Instagram. Les photos sont postées par des amis et des collègues inquiets pour leur maison, leurs proches et leurs rêves de vacances anéantis.

Alors que des centaines d’incendies de forêt ont éclaté dans l’ouest des États-Unis cet été, un nouvel outil de cartographie interactif est disponible pour les pompiers et les résidents pour suivre et réagir aux incendies.

L’outil RADRFIRE utilise l’imagerie satellite infrarouge et l’intelligence artificielle pour créer des cartes détaillées des feux de forêt afin de suivre et de prévoir les incendies. Il a été développé au Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) dans l’est de Washington, en consultation avec de nombreuses agences chargées de lutter contre les incendies – un travail qui ne cesse de se compliquer avec l’aggravation des sécheresses et le changement climatique. Le Bootleg Fire qui brûle actuellement dans le sud de l’Oregon est si féroce qu’il génère son propre climat.

« Nous assistons à des incendies beaucoup plus importants ces jours-ci. Ils sont beaucoup plus dynamiques et se déplacent plus rapidement. Nous ne pouvons pas toujours utiliser les méthodes traditionnelles que nous avons utilisées », a déclaré Andre Coleman, chef de projet RADRFIRE. « Nous devons améliorer un peu le jeu. »

S’appuyant sur leur expérience dans d’autres domaines de la réponse aux catastrophes naturelles, l’équipe de 14 membres du PNNL a commencé à développer activement l’outil il y a moins d’un an, en septembre 2020. Il a été publié en mai et des mises à jour sont à venir en août.

RADRFIRE a reçu des contributions du US Forest Service, du US Bureau of Land Management, du département des ressources naturelles de Washington et de Cal Fire.

Image de l’incendie de Bootleg dans l’Oregon générée avec un nouvel outil de cartographie du Pacific Northwest National Laboratory. (Image PNNL)

Voici quelques détails du projet, comme récemment décrit à . par Coleman :

Pourquoi construire cet outil ? Dans le passé, afin de suivre les incendies actifs, un commandant d’incident demandait à un avion de survoler un site après la tombée de la nuit pour collecter des images – un exercice limité par la disponibilité de l’avion, les problèmes de sécurité et la capacité de pénétrer le couvercle de fumée. . Les images ont été transmises à un analyste pour dessiner les cartes à la main afin d’être prêtes à être utilisées le matin.

Les pompiers ont déjà utilisé des images satellites, mais l’utilisation d’images infrarouges et de capteurs à plus haute résolution le rend beaucoup plus puissant. (Dans les images satellites antérieures, un pixel pouvait s’étendre sur 2 kilomètres ; maintenant c’est jusqu’à 30 mètres.)

L’une des capacités du nouvel outil est d’identifier les petits incendies ponctuels déclenchés par la foudre avant qu’ils ne deviennent plus gros et plus difficiles à combattre.

Andre Coleman, chef de projet RADRFIRE du PNNL. (Photo PNNL)

A quoi servent les informations ? Les images aident les commandants à prendre des décisions sur la meilleure façon de déployer leurs ressources, d’assurer la sécurité des pompiers, de prévoir la propagation d’un incendie et d’identifier les structures sur son passage. Il peut aider les municipalités et autres qui demandent l’évacuation des personnes en danger.

Cela aide également les services publics à comprendre quelle infrastructure est à risque. Les compagnies d’électricité ont un accès limité aux zones avec des incendies actifs, de sorte que les images peuvent les tenir mieux informées et les aider à réagir plus rapidement une fois qu’elles y ont à nouveau accès. L’incendie de Bootleg, par exemple, a menacé des lignes de transport d’électricité essentielles acheminant l’électricité vers la Californie.

Qu’en est-il des incendies qui ne font pas la une des journaux ? Parce qu’il est automatisé, le système RADRFIRE peut extraire et analyser des informations sur les petits et les grands incendies. Les ressources de lutte contre les incendies sont concentrées sur les incendies de type 1 les plus importants et les plus complexes, mais il existe des incendies de type 2, 3 et 4 qui ont également un impact sur les communautés et pourraient être plus éloignés. Il est crucial d’utiliser intelligemment les quelques ressources disponibles pour les petits incendies.

“C’est vraiment un énorme avantage pour les personnes travaillant sur ces incendies de type 3 et de type 4”, a déclaré Coleman. “Ils reçoivent beaucoup moins d’attention, beaucoup moins de ressources pour travailler dessus.”

A qui sont ces satellites ? A qui appartient le système ? L’outil utilise des informations provenant de satellites gouvernementaux nationaux et internationaux en libre accès. L’équipe craignait que l’utilisation de satellites commerciaux ne devienne rapidement trop coûteuse et ne limite les utilisateurs de l’outil.

“Nous pensons simplement que cela devrait être une information en accès libre”, a déclaré Coleman. “Quelqu’un ne devrait pas avoir à l’acheter.”

Parce que l’équipe se superpose aux satellites des autres, elle prend les images qu’elle peut obtenir afin que certaines zones soient photographiées plus ou moins que d’autres et à des moments aléatoires. L’objectif du projet est de capturer quelques images par jour, qui sont ajoutées aux informations recueillies par d’autres moyens pour créer une image plus complète.

Coleman s’attend à ce que le programme continue d’être géré par un organisme gouvernemental. Le Bureau de la technologie de l’intelligence artificielle du ministère américain de l’Énergie l’a soutenu en collaboration avec le Joint Artificial Intelligence Center du ministère américain de la Défense.

Comment RADRFIRE contribue-t-il à la science de la lutte contre les incendies ? En collaboration avec le Service forestier, l’équipe a développé un algorithme pour mieux planifier et surveiller l’utilisation de produits ignifuges qui sont largués sur les incendies par les avions. L’outil peut rapidement déterminer où les largages passés ont été planifiés, où ils ont réellement atterri et se sont propagés, et leur efficacité. Dans le passé, les commandants pouvaient recueillir certaines de ces informations, mais cela prenait plus de temps et de ressources.

Image illustrant le niveau de précision possible avec un nouvel outil d’imagerie incendie appelé RADRFIRE créé par le PNNL. (Image PNNL)

RADRFIRE pourrait-il aider à la prévention des incendies ? Un domaine d’investigation concerne l’utilisation de l’imagerie LIDAR, qui peut capturer des informations sur la nature et le volume de la végétation dans une zone. Les données pourraient mettre en évidence des zones avec des arbres et des arbustes denses et à risque qui pourraient être bien adaptés pour des brûlages contrôlés ciblés ou des éclaircies pour réduire le combustible disponible pour les feux de forêt.

C’est de la modélisation, de l’IA, des trucs très mathématiques. Mais qu’en est-il des impacts humains et environnementaux de ces travaux ? « Nous sommes tous absolument motivés par cela. Ce n’est pas inhabituel lors de ces événements où nous travaillons tous 17, 18 heures par jour. Personne ne se plaint parce que nous sommes tous motivés à essayer de faire mieux, de faire du bien social », a déclaré Coleman. “Pour tout le monde dans l’équipe, c’est personnellement important.”