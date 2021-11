Un nul malavisé de Chelsea contre Burnley

11/06/2021 à 18:09 CET

Daniel González

Chelsea a laissé échapper les trois points contre Burnley (1-1) dans les dernières minutes de la rencontre. Les de Tuchel Ils n’ont pas réussi à clôturer la semaine par la victoire, après avoir battu Malmö mardi dernier en Ligue des champions mais ont fait match nul contre les « vinotintos ».

CHE

BUR

Chelsea

E. Mendy ; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger ; R. James, Kanté (Mont, 85′), Jorginho, Chillwell ; Barkley (Loftus-Cheek, 73′), Havertz, Hudson-Odoi (Pulisic, 85′).

Burnely

Le pape; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor ; Gudmunsson (Vydra, 70′), Westwood, Brownhill, McNeil ; Cornet (Pieters, 88′), Chris Wood (J. Rodriguez, 61′).

Buts

1-0 M.33 Havertz. 1-1 M.79 Vydra.

Arbitre

André Marriner. TA : James (77′) / Westwood (68′), Cornet (77′), Tarkowski (84′), Brownhill (90′).

Incidents

Match correspondant à la 11e journée de Premier League, disputé à Stamford Bridge.

Les « bleus » ont pris le contrôle du match dès le début et ont forcé Burnley à attendre leurs chances sur le compteur. Habitués à leur système, ceux de Tuchel Ils n’ont pas cessé de fouiller la zone de visite en ouvrant le champ et en empruntant les allées de James et Chillwell. Le but qui a ouvert la boîte est venu du côté droit, avec un grand centre de James qui a fini Kai Havertz de la tête, marquant son deuxième but de la saison en Premier. Les Burnley n’ont pas eu d’occasions claires dans toute la première période et les équipes se sont reposées avec 1-0 à la lumière.

Chelsea n’a pas ralenti à la pause et a gardé Burnley dans les cordes. Les supporters « bleus » ont poussé leurs joueurs à la recherche du deuxième but, mais malgré le bon jeu affiché, les locaux n’étaient pas bien face au but. le pape fait que le mérite arrête que, jointe à l’erreur de ceux de Tuchel, permettait aux « vinotintos » de rêver d’une cravate. Lorsque le match est entré dans les dix dernières minutes, un bon jeu des visiteurs a ouvert un écart dans la zone « bleue » qui Vydra en a profité pour égaliser le concours. Chelsea a réagi au match nul et a cherché à déséquilibrer le match, mais n’a pas profité de ses stages et le match s’est terminé par un nul.

Avec ce résultat, les ‘bleus’ arrêtent leur séquence de 4 victoires consécutives en Premier, mais restent leaders avec 26 points, puisque Liverpool, qui affrontera West Ham, en compte 22. Burnley, de son côté, rajoute un point dans un lot compliqué et accumule 8 points, toujours dans la zone de relégation.

