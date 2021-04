Un numéro de téléphone divulgué révèle que même Mark Zuckerberg est sur Signal

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a apparemment utilisé l’application Signal.Un chercheur en sécurité a utilisé son numéro pour confirmer qu’il avait un compte Signal.Le numéro de Zuckerberg était l’un des millions divulgués lors d’un piratage Facebook en 2019.

Il a été révélé il y a quelques jours à peine que des numéros de téléphone et d’autres détails appartenant à 533 millions d’utilisateurs de Facebook avaient été divulgués sur un forum de piratage. Le trésor de données a peut-être été obtenu via une vulnérabilité de 2019 qui a depuis été corrigée, et il s’avère que le numéro de téléphone du co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a également été divulgué.

Maintenant, le chercheur en sécurité Dave Walker (h / t: India Today) a utilisé le numéro de Zuckerberg pour découvrir qu’il utilisait l’application de messagerie Signal. Walker a également publié une capture d’écran montrant le contact présumé du co-fondateur de Facebook sur Signal. Découvrez-le ci-dessous.

Il est tout à fait possible que le co-fondateur de Facebook ait simplement utilisé Signal pour consulter la concurrence et pour rien de plus. Mais il y a aussi l’implication évidente que Zuckerberg utilise activement Signal comme application de messagerie parce qu’il préfère sa sécurité, ses fonctionnalités et / ou sa conception. Pour ce que ça vaut, Walker dit que le compte Signal a été fermé hier (5 avril). Prenez cela pour ce que vous voulez.

Le chercheur a également semblé suggérer que Zuckerberg n’était pas sur Telegram. L’application vous permet de restreindre qui peut vous trouver sur le service en utilisant votre numéro de téléphone, il est donc encore théoriquement possible que le co-fondateur de Facebook utilise la plate-forme.

Nous avons contacté Facebook pour obtenir des commentaires concernant le compte Signal de Zuckerberg (c’est-à-dire s’il était activement utilisé et s’il utilisait toujours WhatsApp). « Ce n’est pas quelque chose que nous commenterions et n’avons rien d’autre à ajouter », a déclaré un représentant de l’entreprise à Android Authority.