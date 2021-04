Un numéro préféré pour les eaux boueuses

Les chansons sur le téléphone font partie de l’histoire du rock et de la pop. Le 14 avril 1951, Des eaux boueuses a fait le classement du R&B américain avec l’un des meilleurs numéros de blues sur le sujet. Il a eu l’aide essentielle d’un autre artiste qui serait au cœur du son des Chess and Checker Records du début des années 1950, Little Walter Jacobs.

Le single Chess en question, crédité pour la première fois à Muddy Waters And His Guitar, était le mémorable “Appel longue distance.” Fraîchement âgé de 36 ans, le bluesman du Mississippi avait fait un premier palmarès en 1948 avec «I Feel Like Going Home». Mais il a commencé une série d’apparitions régulières dans les listes Billboard au début de 1951 avec «Louisiana Blues».

Waters et Walter

«Long Distance Call» était la suite et présentait les allers-retours exaltants de Muddy et Walter entre la guitare coulissante et l’harmonica aux côtés du jeu de contrebasse d’Ernest «Big» Crawford. La face B, «Too Young To Know», a été enregistrée à la même session de janvier 1951, tout comme le prochain tube de Waters, «Honey Bee».

Waters a continué à nommer «Long Distance Call» comme sa chanson préférée absolue parmi ses enregistrements, et il a continué à exiger une place dans son ensemble live. La chanson était dans sa set list quand il a joué le Fillmore à San Francisco 15 ans plus tard, dans une série de trois spectacles en 1966. La facture de ces concerts comprenait également Service de messagerie Quicksilver et Andrew Staples.

La chanson a également été très appréciée par ses collègues bluesmen, avec des reprises comme une version de John Hammond en 1965 et l’enregistrement d’Hubert Sumlin avec l’invité Eric Clapton, sur l’album de 2005 About Them Shoes. John Mayall puis l’a refait pour l’album de 2015 Find A Way To Care.

La version live de «Long Distance Call», enregistrée en 1969 au Super Cosmic Jamboree, est sur Can’t Be Satisfied: The Very Best Of Muddy Waters 1947-1975, qui peut être acheté ici.

