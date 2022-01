Un obstacle reste alors qu’Aston Villa s’accorde sur les frais avec Everton pour la signature de la déclaration Lucas Digne

Il reste un obstacle à Aston Villa après qu’ils auraient convenu d’honoraires avec Everton pour la capture de Lucas Digne.

L’arrière gauche est à Goodison Park depuis août 2018, après son transfert de 20 millions de livres sterling de Barcelone. Digne a fait 127 apparitions dans toutes les compétitions, marquant six buts et décrochant 20 passes décisives.

Mais le temps du Français à Everton touche à sa fin à la suite d’un désaccord avec le manager Rafa Benitez.

Chelsea est rapidement devenu le favori pour le débarquer ce mois-ci, mais un transfert à Villa est désormais envisagé.

Du côté de Steven Gerrard conditions personnelles convenues avec Digne le lundi, selon talkSPORT. Ils prétendent qu’il est prêt à signer un contrat à long terme à Villa Park.

Gerrard a fait un indice sur Digne le lendemain, affirmant que son équipe « travaillait dur » pour sécuriser ses objectifs.

Sky Sports propose désormais une grosse mise à jour. Ils affirment que Villa et Everton ont convenu d’un montant de 25 millions de livres sterling sur le défenseur.

Cela verra Everton gagner un petit profit sur Digne, tout en donnant également au joueur de 28 ans le coup qu’il désire clairement.

Il y a maintenant un petit obstacle face à la star et à Villa – un examen médical. Cela se produira mercredi après-midi, selon le rapport, et il est peu probable que ce soit un problème.

Digne n’a raté aucun match de Premier League en raison d’une blessure depuis un problème de cheville en novembre 2020, qui a duré jusqu’en janvier 2021.

Le transfert verra Gerrard cocher l’un de ses plans de janvier. Il veut un nouvel arrière gauche pour rivaliser avec Matt Targett, même si l’Anglais a été un interprète fiable pour Villa dans l’élite.

La fenêtre de transfert de Villa devient impressionnante. Ils ont déjà fait venir Philippe Coutinho en prêt de Barcelone, et pourraient encore ajouter l’attaquant marseillais Bamba Dieng à leurs rangs.

Le déménagement de Lucas Digne voit l’intérêt de Villa pour la star

L’arrivée de Digne verra les Villans refroidir leur intérêt pour l’as écossais Aaron Hickey.

L’arrière latéral de 19 ans brille pour Bologne en Serie A. Sa forme l’a même vu surnommer le « jeune Gareth Bale ».

Villa avait suivi ses progrès, mais West Ham est maintenant prêt à fondre.

One Hammers à l’intérieur a déclaré: « Je pense [David] Moyes cherche à obtenir quelqu’un d’un peu plus jeune avec un peu plus à prouver, et quelqu’un qui correspond mieux à la facture.

« Donc, cet arrière gauche écossais à Bologne… c’est un très bon joueur avec beaucoup de potentiel. »

Hickey a passé du temps dans les académies Celtic et Hearts avant de rejoindre Bologne pour 1,5 million de livres sterling en septembre 2020.

