Un œil dans le ciel : Drones, imagerie satellite pour lutter contre la fraude à l’assurance agricole une bonne idée

Dans certains cas, l’agriculteur obtenait auprès des autorités deux certificats de récolte pour deux cultures différentes, n’en semait qu’un et réclamait l’assurance pour l’autre. (Image représentative)

L’utilisation de drones, d’images satellite et de données volumineuses pour lutter contre la fraude à l’assurance dans l’assurance récolte et industrielle – le Centre et l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances élaborent un plan pour ce faire, conformément à la norme commerciale – est une étape bienvenue. On estime que la fraude coûte aux compagnies d’assurance jusqu’à 45 000 crores de roupies; ainsi, même s’il ne s’agit que d’assurance industrielle et de récolte, la perte évitée ne serait pas négligeable. Pour la perspective, il y a eu des allégations d’agriculteurs fraudant les assureurs à hauteur de Rs 58 crore dans le seul district de Beed du Maharashtra, en faisant des allégations de mauvaises récoltes pour une superficie plus grande que celle ensemencée et même pour des cultures non semées ; dans certains cas, l’agriculteur obtenait auprès des autorités deux certificats de récolte pour deux cultures différentes, n’en semait qu’un et réclamait l’assurance pour l’autre. Outre la lutte contre de telles fraudes, la cartographie par drone et l’imagerie satellitaire peuvent également contribuer à réduire les délais de règlement des sinistres, par exemple, en cas d’accidents industriels où il est difficile d’identifier l’origine de l’accident/problème.

Bien que ces technologies soient intégrées sur une base volontaire au départ, le gouvernement cherche à les rendre obligatoires à l’avenir. En 2018, le ministère de l’Agriculture a mené des études pilotes pour l’optimisation des expériences de coupe des cultures à l’aide de la télédétection et des données satellitaires, dans le cadre du Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. L’apprentissage de ceux-ci a aidé au déploiement de l’échantillonnage intelligent à l’aide de données satellitaires dans 96 districts de 9 États en 2019. Bien que des pilotes d’estimation de superficie cultivée, d’estimation de rendement, etc. aient également été montés en déployant des drones, de l’intelligence artificielle, etc. le gouvernement n’a pas encore adopté de méthodologie spécifique assistée par technologie pour le programme phare d’assurance agricole.

Étant donné que les régimes d’assurance agricole du gouvernement pour Kharif 2021 couvrent plus de 23 600 hectares de terres cultivables et 1,5 crore d’agriculteurs – contre plus de 2,1 crore d’agriculteurs en 2018 – avec une prime de plus de Rs 16 800 crore et une somme assurée de Rs 94 470 crore, les enjeux sont très élevé en matière de fraude. Le fait est que la fraude augmente également le coût de l’assurance pour les véritables demandeurs d’assurance – les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux constituent la majeure partie des demandeurs d’assurance – et affecte les affaires (en réduisant l’attrait des primes plus élevées) pour les assureurs.

Ainsi, le déploiement d’une technologie capable d’éliminer la fraude, ainsi que l’ensemencement d’Aadhaar comme couche de protection supplémentaire, ne peuvent que profiter à l’écosystème de l’assurance-récolte et stimuler la demande à long terme. Plus tôt le gouvernement rendra obligatoires les drones, les images satellites, etc., mieux ce sera. Gardez à l’esprit que le ratio crédit/VAB pour le secteur agricole a grimpé à 60 % au cours de l’exercice 20, contre 21 % au cours de l’exercice 08. Bien que la pénétration accrue du crédit dans le secteur soit la bienvenue, le fait que le secteur soit en proie à des incertitudes, de celle des prix à celle de l’adéquation et de l’opportunité des moussons, signifie que l’augmentation de l’effet de levier de l’activité pose également une nouvelle voie de risque. celui qui pourrait inciter les agriculteurs désespérés à prendre des mesures désespérées.

Parallèlement au déploiement de la technologie pour se prémunir contre la fraude à l’assurance et d’autres problèmes liés à l’assurance, le gouvernement doit passer à un transfert direct des avantages pour la plupart des subventions ; cela aidera l’agriculteur et la chaîne de valeur du secteur agricole à long terme.

