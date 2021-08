Un œil sur les marges : les sociétés de commercialisation du pétrole maintiennent les prix du carburant alors même que le brut fléchit

Le prix de base facturé par les OMC au concessionnaire et, par conséquent, les prix de détail du carburant ont atteint des niveaux record dans tout le pays le 17 juillet et sont depuis restés à peu près aux mêmes niveaux.

Bien que les sociétés d’État de commercialisation du pétrole (OMC) aient régulièrement et rapidement augmenté les prix de détail de l’essence et du diesel depuis le début du mois de mai de cette année pour « correspondre à la hausse des taux mondiaux de brut », elles ont été moins que réactives au fléchissement du pétrole brut depuis mi-juillet.

Les hypothèses selon lesquelles les prix du brut ne se sont pas encore stabilisés et pourraient commencer à fluctuer de sitôt sont apparemment ce sur quoi les MOC sont guidés, mais une réponse différée à la baisse des prix du brut est considérée comme intenable, étant donné la lourde charge pesant sur les consommateurs de détail en raison des lourdes taxes. sur ces produits. Les effets directs et secondaires des prix élevés du carburant alimentent l’inflation dans une économie qui peine à sortir du bois.

Le prix de base facturé par les OMC au concessionnaire et, par conséquent, les prix de détail du carburant ont atteint des niveaux record dans tout le pays le 17 juillet et sont depuis restés à peu près aux mêmes niveaux. Le prix à la pompe de l’essence à Delhi était de 101,84 Rs le litre jeudi et le diesel était vendu à 89,47 Rs. Dans certaines autres régions du pays, les prix sont encore plus élevés, par exemple à Bhopal dans le Madhya Pradesh, l’essence et le diesel étaient vendus à Rs 110,2 le litre et Rs 98,26 le litre jeudi.

Les prix mondiaux du brut ont commencé à baisser après que le groupe Opec+, à la mi-juillet, ait accepté d’augmenter la production de pétrole brut de 0,4 million de barils par jour pour la période août-décembre. Suite à l’annonce, le brut s’était soudainement corrigé des sommets de 77 $ le baril à 68 $ le baril. Par la suite, après avoir oscillé autour de 71-75 $ le baril pour le reste du mois de juillet, le panier indien de brut est progressivement descendu au niveau de 68,9 $ le baril maintenant. La hausse des prix du brut au premier trimestre de l’exercice 22 a été principalement soutenue par la reprise de la demande mondiale et les réductions volontaires de la production jusqu’à fin juillet dans les principaux pays exportateurs de pétrole.

Les analystes de Jefferies avaient souligné le 20 juillet que si les MOC conservaient le bénéfice de la correction des prix du brut, leurs marges de commercialisation pourraient atteindre 5,7 Rs le litre pour le diesel et 3,5 Rs le litre pour l’essence, par rapport aux niveaux nominaux prévalant à la mi-juillet. Juillet. Apparemment, les OMC reportent une baisse très attendue des prix auxquels ils vendent les carburants au concessionnaire, pour compenser les pertes subies entre fin février et mai, lorsqu’elles n’ont pas pu augmenter les prix conformément aux mouvements du brut. , en raison des élections à l’Assemblée dans quatre États et dans l’UT de Pondichéry.

“Les marges de commercialisation de l’essence (proche de zéro le 20 juillet) pourraient facilement se normaliser si la baisse de la baisse du brut est conservée par les OMC”, avait déclaré Jefferies, ajoutant que “les marges de commercialisation du diesel (à 2,9 Rs le litre le 20 juillet) pourraient fortement augmenter. au cas où le brut se stabiliserait aux niveaux actuels sans changement du prix de vente au détail ».

Alors que les prix du pétrole brut se sont raffermis au premier trimestre de l’exercice 22, il y a eu des retards dans les augmentations des prix de détail, entraînant une baisse des marges commerciales moyennes pour l’essence. “Les marges des OMC ont été affectées en raison de l’absence de variation des prix de détail sur deux mois entre fin février et début mai en raison des élections dans les États”, avaient déclaré plus tôt les analystes de Nomura.

Le Credit Suisse a déclaré à la fin du mois d’avril qu'”avec les élections des États maintenant terminées, nous nous attendons à ce que les MOC reprennent l’augmentation des prix de détail du carburant automobile”, ajoutant que “les MOC doivent augmenter les prix de détail du diesel de 2,8 à 3 Rs le litre et de l’essence d’ici à Rs 5,5 le litre pour maintenir leurs marges FY20. Le prix de l’essence et du diesel était d’environ 90 Rs le litre et 80 Rs le litre, respectivement à cette époque. Les hausses qui ont suivi ont été beaucoup plus élevées que prévu, principalement en raison de la hausse constante des taux de brut mondiaux de mai à mi-juillet.

À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par les OMC sont de 41,6 Rs par litre pour l’essence et de 42,33 Rs par litre pour le diesel. La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infrastructure et route/infrastructure) est actuellement de 31,80 Rs par litre pour le diesel et de 32,90 Rs par litre pour l’essence, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de 23,50 Rs par litre sur l’essence et de 13,14 Rs par litre de diesel. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées cumulativement de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record.

