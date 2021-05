Un œuf de Pâques de l’armée des morts a peut-être confirmé qu’il partage un univers avec un autre film de Zack Snyder

Si Army of the Dead et Dawn of the Dead sont dans le même univers, on pourrait supposer que le spécimen de zombie Zeus, fraîchement sorti de ses fiançailles détruisant tout un convoi de l’armée américaine dans le Nevada, pourrait être le pont entre les deux films. L’implication est que d’une manière ou d’une autre, la menace zombie de Dawn of the Dead a été réprimée, le roi de Army of the Dead étant une version évoluée de ces samblers originaux. Comment, ou pourquoi, Zeus a évolué est une autre histoire, et qui, espérons-le, pourra être expliquée dans les prochains versements.