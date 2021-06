Un officiel clé de la Fed haussier sur les Stablecoins, dit que cela pourrait soutenir le rôle du dollar dans l’économie mondiale

Stablecoins

Un responsable clé de la Fed est optimiste sur les Stablecoins, et dit que cela pourrait soutenir le rôle du dollar dans l’économie mondiale

Le vice-président de la Fed pour la supervision, Randal Quarles, appelle à « tenir compte des avantages potentiels des pièces stables » tout en étant sceptique quant à une CBDC, arguant que les avantages potentiels d’un dollar numérique ne sont pas clairs et peuvent poser des risques considérables.

Randal Quarles, vice-président de la supervision de la Réserve fédérale, a prononcé un discours sur la monnaie numérique qui reflète ses opinions optimistes sur les pièces stables, à condition qu’elles puissent être réglementées correctement tout en étant sceptique quant à la nécessité d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

“Les pièces stables sont une évolution importante qui soulève des questions difficiles”, notamment comment leur adoption généralisée affecterait la politique monétaire ou la stabilité financière, le système bancaire commercial, et si elles représentent une menace fondamentale pour le rôle du gouvernement dans la création monétaire.

“À mon avis, nous n’avons pas à craindre les pièces stables”, a déclaré Quarles lors de la 113e convention annuelle de l’Utah Bankers Association, à Sun Valley, Idaho.

Il a noté que la banque centrale a traditionnellement soutenu l’innovation responsable du secteur privé et, conformément à cette tradition,

“Nous devons tenir compte des avantages potentiels des pièces stables, y compris la possibilité qu’une pièce stable en dollars américains puisse soutenir le rôle du dollar dans l’économie mondiale.”

Quant à l’inquiétude que les pièces stables remettent en cause notre souveraineté monétaire, elle est “déroutante” car notre système actuel dépend de la création d’argent par des entreprises privées chaque jour, a-t-il déclaré.

Cependant, il y a à juste titre un fort intérêt réglementaire dans la façon dont ces cryptos basés sur fiat sont construits et gérés, a-t-il ajouté.

Le risque de stabilité pourrait survenir si le stablecoin est investi dans plusieurs devises, est une réserve fractionnaire plutôt que complète, le pool est investi dans des instruments illiquides et les détenteurs n’ont pas de droit clair sur l’actif sous-jacent.

« Lorsque nos préoccupations ont été résolues, nous devrions dire oui à ces produits, plutôt que de nous efforcer de trouver des moyens de dire non », a déclaré Quarles.

Quant aux actifs crypto comme Bitcoin, selon Quarles, ils cherchent à créer de la valeur dans la pièce par d’autres moyens comme des mécanismes intrinsèques pour assurer la rareté ou l’anonymat et ne jouent pas un rôle important dans les paiements ou le système monétaire d’aujourd’hui.

Selon lui, contrairement à l’or, qui a des utilisations industrielles et des attributs esthétiques, les principaux attraits supplémentaires du bitcoin sont sa nouveauté et son anonymat, et bien que l’anonymat en fasse la cible d’un examen de plus en plus complet de la part des forces de l’ordre, la nouveauté est un atout rapidement gaspillant.

“Le bitcoin et ses semblables resteront donc presque certainement un investissement risqué et spéculatif plutôt qu’un moyen de paiement révolutionnaire, et il est donc très peu probable qu’ils affectent le rôle du dollar américain”, a déclaré Quarles.

Outre les pièces stables et les actifs cryptographiques ne constituant pas une menace pour le système financier et, en tant que tels, ne nécessitant pas de réponse auprès d’une CBDC, Quarles a déclaré que le grand public effectuait déjà des transactions principalement en dollars numériques.

De plus, les services de paiement interbancaire de la Fed et du secteur privé offrent déjà un éventail d’options qui facilitent des paiements électroniques efficaces en dollars américains.

Dans l’ensemble, le système de paiement en dollars américains est « très bon, et il s’améliore », et les avantages potentiels d’une CBDC ne sont pas clairs, et cela pourrait poser des risques considérables, a-t-il conclu.

AnTy

