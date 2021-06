Un officiel de l’OMB défend le langage de la « personne qui accouche » ⋆ 10z viral

La directrice par intérim du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, répond aux questions lors d’une audience du Comité sénatorial du budget pour discuter de la demande de budget du président Biden pour l’exercice 2022 au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 8 juin 2021. (Greg Nash/Pool via .)

Lors d’une audience au Congrès mercredi, la directrice adjointe du Bureau de la gestion et du budget (OMB) Shalanda Young a défendu la redéfinition de la proposition de budget Biden 2021 des mères en tant que “personnes qui donnent naissance”.

Le représentant républicain Jason Smith, membre de haut rang du comité du budget de la Chambre, a noté que le remplacement du mot «mère» pour la phrase ambiguë sur le genre, en référence au financement des soins de santé maternelle, était sans précédent pour un plan budgétaire.

« Le budget demande 26 millions de dollars pour réduire la mortalité maternelle et éliminer les disparités raciales dans les résultats parmi les ‘personnes qui accouchent’ », a déclaré Smith. « Il s’agit d’un changement par rapport aux budgets récents qui qualifiaient les problèmes de santé maternelle de problèmes de femmes. Je n’ai jamais entendu ce terme auparavant, pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ? »

“Il y a certaines personnes qui n’ont pas d’identités de genre qui s’appliquent aux femmes et aux hommes, nous pensons donc que notre langage doit être plus inclusif sur la façon dont nous traitons les problèmes complexes”, a répondu Young.

Incorporant le jargon du genre et de l’inclusivité raciale, le budget de Biden stipule que plus de 200 millions de dollars de financement seront alloués pour réduire le taux élevé de mortalité maternelle et les « disparités fondées sur la race dans les résultats parmi les personnes qui accouchent ». Ce dernier terme est au lieu de « mères », qui englobe les capacités strictement féminines d’accouchement et d’éducation des enfants.

«Je pense que les problèmes sous-jacents. . . est d’essayer de s’assurer que celles de couleur qui accouchent quittent l’hôpital en vie. C’est la question plutôt que le verbiage. Le verbiage compte, mais les problèmes sous-jacents sont extrêmement importants, et beaucoup de vos collègues y travaillent dur. Parce que toutes celles qui accouchent devraient avoir accès à la même qualité de santé », a ajouté Young.

« Alors, la politique officielle de l’administration est-elle de remplacer le terme « femme » par « personnes qui accouchent » ? » a demandé Smith.

Young a répondu : « Je pense que notre politique officielle est de nous assurer que lorsque les gens obtiennent des services de leur gouvernement, ils se sentent inclus, et nous essayons d’utiliser un langage inclusif.

La mise à jour de Young sur l’utilisation d’un langage progressiste dans le budget Biden intervient après que la représentante démocrate du Missouri, Cori Bush, a été fustigée par les conservateurs pour avoir qualifié les mères noires de “personnes accoucheuses noires” lors d’une audience du comité de surveillance de la Chambre sur la santé maternelle noire.

Les opposants à la terminologie inclusive du genre soutiennent que la neutralisation des mots destinés exclusivement aux femmes dévalorise et diminue l’expérience féminine, dont un élément clé est souvent la maternité.

