Un officier accusé dans la mort de Daunte Wright d’être jugé le 6 décembre .

Un juge du Minnesota a décidé lundi que l’affaire d’homicide involontaire coupable pouvait être engagée contre un ancien policier de la banlieue de Minneapolis qui avait tué par balle un automobiliste noir de 20 ans. Daunte Wright, et elle a fixé une date de procès pour décembre.

Ancien officier du Brooklyn Center Kim Potter, qui est blanc, passera son procès le 6 décembre, sauf conflit d’horaire futur, juge de district du comté de Hennepin Regina Chu a déclaré lors d’une audience préliminaire.

“Je trouve qu’il y a une raison probable pour soutenir l’accusation contre la défenderesse, Mme Potter”, a déclaré Chu.

Potter, qui est accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, a comparu à l’audience par vidéoconférence avec son avocat, Earl Grey, et s’assit à quelque distance derrière lui dans son bureau. Elle a regardé droit devant l’écran vidéo et a eu peu de réaction pendant l’audience, en disant: «Oui, votre honneur», lorsque le juge a demandé si l’audience pouvait se dérouler par vidéoconférence. Potter n’a pas plaidé pendant l’audience.

Wright a été tué le 11 avril lors d’une lutte avec la police après un arrêt de la circulation. L’ancien chef de la police du Brooklyn Center a déclaré qu’il pensait que Potter avait l’intention d’utiliser son Taser au lieu de son arme de poing. La vidéo de la caméra corporelle la montre en train de crier “Taser!” plusieurs fois avant de tirer. Les manifestants et la famille de Wright ont contesté le fait que la fusillade était accidentelle, arguant qu’un officier expérimenté connaît la différence entre un Taser et une arme de poing. Ils voulaient que les procureurs déposent des accusations de meurtre.

La fusillade, qui a déclenché des jours de troubles, s’est déroulée au milieu du procès de Derek Chauvin, l’ancien policier blanc de Minneapolis qui a été reconnu coupable de meurtre pour avoir pressé son genou contre George Floydle cou du Noir alors que l’homme noir a dit qu’il ne pouvait pas respirer.

La police a déclaré que Wright avait été arrêté pour des étiquettes expirées, mais ils ont cherché à l’arrêter après avoir découvert un mandat en suspens. Le mandat visait à ne pas avoir comparu devant le tribunal pour avoir fui des policiers et détenu une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.

L’intention n’est pas une composante nécessaire de l’homicide involontaire coupable au deuxième degré au Minnesota. L’accusation – passible d’une peine maximale de 10 ans de prison – peut être appliquée dans des circonstances où une personne est soupçonnée d’avoir causé la mort par «négligence coupable» qui crée un risque déraisonnable et prend consciemment des risques de causer la mort.

Au début de l’audience de lundi, Chu a reconnu que la famille et les amis de Wright l’écoutaient et leur a présenté ses condoléances. Après avoir conclu qu’il y avait une raison probable pour que l’affaire se poursuive, elle a fixé des délais pour les dépôts au tribunal, affirmant qu’il serait avantageux pour tout le monde d’accélérer l’affaire.

Procureur Imran Ali a déclaré que la date du procès du 6 décembre fonctionne pour le moment, mais qu’il peut y avoir des conflits avec les horaires des témoins experts, une fois qu’ils sont déterminés.

“Mon objectif est d’essayer de garder cette date de procès du 6 décembre si nous le pouvons”, a déclaré Chu, ajoutant: “Si vous avez besoin de planifier un type d’audience de plaidoyer – si cela devait arriver – je suis toujours disponible pour cette.”

Ali a déclaré que l’État souhaitait que la couverture audio et vidéo du procès soit autorisée, tandis que Gray s’y oppose. Contrairement à de nombreux États, les caméras ne sont généralement pas autorisées pendant la plupart des procédures judiciaires du Minnesota. Le procès pour meurtre de Chauvin était le premier procès criminel du Minnesota à être diffusé en direct à la télévision, le juge autorisant la diffusion en raison du grand intérêt et des restrictions pandémiques qui limitaient l’espace de la salle d’audience. Le procès des trois co-accusés de Chauvin va également être diffusé.

Le Brooklyn Center s’apprêtait à renvoyer Potter lorsqu’elle a démissionné peu de temps après la fusillade. Le chef de la police de la ville a également démissionné, après que le conseil municipal a limogé le directeur de la ville.

Samedi, le conseil municipal du Brooklyn Center a approuvé une résolution appelant à des changements radicaux dans la police, y compris la création d’une nouvelle division d’employés civils non armés pour gérer les infractions au code de la route non mobiles et limiter les situations dans lesquelles les agents peuvent procéder à des arrestations. Le procureur de la ville et le maire ont déclaré que l’adoption de la résolution engage la ville à changer, mais ce n’est pas une action finale.

