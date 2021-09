Un officier de DC accusé du meurtre en 2020 de Karon Hylton-Brown ⋆ .

in

Un vétéran de 12 ans du service de police de DC a été accusé de meurtre et d’entrave à la mort de Karon Hylton-Brown l’automne dernier.

Officier Terence Sutton, 37 ans, a été inculpé vendredi d’un chef de meurtre au deuxième degré, a rapporté le Washington Post. Sutton, ainsi que le superviseur de la police, le lieutenant. André Zabavsky, 53 ans, ont également été inculpés d’entrave à la justice et de complot. Tous deux sont accusés d’avoir dissimulé la poursuite non autorisée de Hylton-Brown et d’avoir tardé à signaler la gravité de ses blessures aux superviseurs.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, Hylton-Brown, 20 ans, aurait conduit un cyclomoteur sur le trottoir sans casque lorsque la police de DC a tenté de l’arrêter. Il ne s’est pas arrêté. La police le poursuivait depuis deux minutes lorsqu’il a percuté une voiture sortant d’une ruelle. L’incident s’est produit dans la nuit du 23 octobre 2020. Hylton-Brown est décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard.

La police de l’époque a déclaré que les policiers avaient poursuivi Hylton pour avoir conduit un cyclomoteur sur le trottoir sans casque. La politique officielle du département de la police métropolitaine du district de Columbia stipule que les agents ne sont pas autorisés à poursuivre les véhicules impliqués dans des infractions au code de la route.

Une source policière a parlé anonymement au Washington Post, affirmant que « d’après la vidéo, cela semble être une poursuite. Mais nous n’avons pas assez d’informations pour prendre une décision finale à ce sujet.

“La poursuite s’est terminée lorsque Sutton a suivi Hylton-Brown dans une ruelle, a désactivé les feux d’urgence et les sirènes de son véhicule de police et a accéléré derrière Hylton-Brown alors que Hylton-Brown s’approchait de la sortie de la ruelle sur le bloc 700 de Kennedy Street”, lit-on dans l’acte d’accusation. « Immédiatement après être entré dans la rue, Hylton-Brown a été heurté par un véhicule civil venant en sens inverse. L’impact a éjecté Hylton-Brown du cyclomoteur et sur toute la largeur de la ruelle, à la vue de Sutton. »

Selon certaines informations, Hylton-Brown est décédé le jour où sa fille nouveau-née a eu 3 mois. Sa mort a incité les manifestants à défiler pendant deux nuits autour du poste de police du 4e district sur Georgia Avenue, scandant « Justice pour Karon » et « Qui servez-vous, qui protégez-vous ?

L’inculpation des deux policiers intervient 11 mois après l’accident mortel. Les procureurs ont déclaré que 20 minutes après l’accident, Sutton et Zabavsky ont éteint leurs caméras portées sur le corps et se sont parlé et aucun des officiers n’a informé la principale unité d’intervention de la ville, qui est chargée d’enquêter sur les accidents majeurs selon le Washington Post.

Plus tard à la gare, « ils ont fourni un récit trompeur de l’incident », selon l’acte d’accusation.

Dans son rapport officiel, Sutton a nié avoir poursuivi Hylton et Zabavsky “a retenu toutes les informations sur son implication dans l’incident”.

Sutton est suspendu depuis la poursuite meurtrière qui a tué Hylton-Brown.

La famille et les amis de Hylton-Brown se sont demandé pourquoi la police l’avait suivi pour des infractions aussi mineures.

« Alors que notre communauté pleure et exige des réponses, nous devons nous demander : qu’allait-on accomplir par la poursuite et l’arrêt de la circulation pour ne pas porter de casque ? » Membre du Conseil du DC Charles Allen (D-Ward 6) et président du comité de la sécurité publique a déclaré après l’incident.

“Des incidents comme celui-ci nous montrent les limites du maintien de l’ordre et l’omniprésence des interactions des résidents noirs avec les forces de l’ordre”, a déclaré Allen à l’époque. «Lorsque les résidents demandent le réinvestissement des services de police dans les soutiens sociaux et la limitation des contacts des résidents noirs avec les agents des forces de l’ordre et le système de justice pénale, c’est pourquoi.»

les Grio Biba Adams contribué à ce rapport.

