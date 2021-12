L’officier du LAPD qui a tué accidentellement un adolescent de 14 ans lors d’une erreur tragique le 26 décembre se sent « brisé » après l’incident, selon un rapport local.

William Jones, un officier qui a créé une association à but non lucratif en 2020 pour renforcer les relations entre la police et les enfants, a tiré sur un suspect qui aurait attaqué plusieurs personnes dans un magasin North Hollywood Burlington Coat Factory la semaine dernière et a fini par frapper mortellement une fille de 14 ans .

Les images de la caméra corporelle de la police de Los Angeles montrent les instants juste avant qu’un officier ne tire sur Daniel Lopez, 24 ans, à l’intérieur d’une usine de manteaux de Burlington la semaine dernière. (LAPD)

La jeune fille, que le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a identifiée vendredi comme étant Valentina Orellana-Peralta, se trouvait dans le vestiaire du magasin avec sa mère lorsque la balle de la police a pénétré un mur du vestiaire et l’a frappée. Elle a été déclarée morte sur les lieux, ont indiqué les autorités.

LAPD LIBÈRE UNE VIDÉO DES MOMENTS QUI ONT MENÉ À LA TIRÉE MORTELLE D’UNE FILLE DE 14 ANS AU MAGASIN DE BURLINGTON

« C’est quelque chose qu’il dit qu’il vivra tous les jours pour le reste de sa vie. Il essaie de trouver un processus pour continuer à avancer alors qu’il sait que sa famille ne peut pas », a déclaré l’avocate de Jones, Leslie Wilcox de Long Beach, a déclaré à The Mercury News. « Il est juste brisé. »

Jones est « vraiment dévasté par les résultats de la fusillade impliquant un officier, un homme aussi navré que vous pouvez l’imaginer », a déclaré Wilcox, ajoutant que Jones « agissait comme il a été formé pour le faire » et que cela a été « difficile pour lui de le voir tel qu’il est dépeint. »

Les autorités pensent qu’une balle que Jones a tirée sur le suspect, Daniel Elena Lopez, 24 ans, a ricoché sur le sol et a traversé le mur du vestiaire, frappant Orellana-Peralta. Les agents ont également tué Lopez, un résident de Los Angeles. Les deux ont été touchés à la poitrine, selon les dossiers du coroner en ligne.

Valentina Orellana-Peralta; petite fille abattue à LA alors qu’elle essayait une robe à Burlington (document de famille)

Rahul Ravipudi, l’avocat représentant la mère et la sœur d’Orellana-Peralta, a déclaré au média que bien que l’incident soit « déchirant », il pense « que cela ressemble à [Jones] n’assume certainement pas de responsabilité ou de responsabilité. »

LOS ANGELES: UN SUSPECT AVEC UNE PIOCHE SORT DE RITE AID AVEC UN PANIER D’ALCOOL, DISENT LA FLIC

Jones faisait partie à la fois du groupe pro-policier Thin Blue Line et Black Lives Matter, selon The Mercury News, qui a examiné les anciens tweets de l’officier.

« Je suis un homme noir. Je suis le père d’un fils noir. J’ai été victime de racisme. Je suis le LAPD. J’ai le pouvoir et la détermination d’influencer le CHANGEMENT dans la communauté », a déclaré Jones dans un tweeter.

Le chef de la police du LAPD, Michel Moore, a qualifié l’incident de « chaotique » et de « tragique » dans un communiqué du 23 décembre.

« Je suis profondément désolé pour la perte de la vie de cette jeune fille et je sais qu’il n’y a pas de mots qui puissent soulager la douleur inimaginable de la famille », a déclaré Moore. « Mon engagement est de mener une enquête approfondie, complète et transparente sur les circonstances qui ont conduit à cette tragédie et de fournir à la famille et au public autant d’informations que possible. »

Le ministère de la Justice de Californie enquête sur la fusillade meurtrière dans le magasin de détail.

Louis Casiano de Fox News a contribué à ce rapport.