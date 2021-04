Un officier de l’armée noire poursuit la police de Virginie après avoir été détenu sous la menace d’une arme lors d’un arrêt de la circulation

Un arrêt de la circulation violent et menaçant d’un officier de l’armée noire et latine, le 2e lieutenant Caron Nazario, a attiré une nouvelle attention sur l’ampleur de l’inconduite de la police alors que le monde regarde le procès de Derek Chauvin, l’ancien policier qui a tué George Floyd .

L’incident, qui s’est produit à Windsor, en Virginie, en décembre 2020, a fait l’objet d’un nouvel examen à la suite de la publication d’images de la caméra corporelle et après que Nazario a intenté une action en justice début avril contre les agents qui ont arrêté. Samedi, le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a annoncé une enquête sur ce qu’il a qualifié d’incident «dérangeant».

Nazario a déclaré qu’il conduisait à travers l’est de la Virginie lorsqu’il a vu des lumières de la police clignotantes derrière lui. Il ne s’est pas arrêté immédiatement, mais a allumé ses feux de détresse et s’est dirigé lentement vers une station-service bien éclairée. Sa décision de le faire – ainsi que les vitres teintées et la plaque d’immatriculation temporaire de son nouveau SUV – ont apparemment incité les agents à décider qu’ils étaient sur le point d’effectuer un «arrêt routier à haut risque».

Compte tenu de ce niveau de risque perçu, l’agent Daniel Crocker est sorti de son véhicule de police et a immédiatement pointé son arme sur la voiture de Nazario, criant au lieutenant de «sortir de la voiture maintenant».

“Qu’est-ce qui se passe?” Demanda Nazario. «J’ai vraiment peur de sortir.»

“Ouais, tu devrais l’être, sors maintenant!” un autre officier, Joe Gutierrez, peut être entendu dire immédiatement après.

Malgré les questions de Nazario, les officiers n’ont pas dit à Nazario pourquoi il était arrêté: c’était parce qu’ils ne pouvaient pas voir une plaque d’immatriculation sur son véhicule. La voiture était neuve; une plaque d’immatriculation temporaire en carton avait été collée sur la lunette arrière de Nazario.

Au lieu de cela, ils ont tenté d’ouvrir de force la porte de Nazario, alors même que Nazario affirmait qu’il n’avait pas à sortir de son véhicule pour une infraction au code de la route. Gutierrez a ensuite pulvérisé Nazario quatre fois, lui criant de sortir de la voiture alors que Nazario demandait de l’aide pour déboucler sa ceinture de sécurité. Une fois qu’il a pu se déboucler, le lieutenant a été poussé de force sur le sol.

«Pouvez-vous s’il vous plaît me parler de ce qui se passe?» Demanda Nazario. «Pourquoi suis-je traité comme ça, pourquoi?»

«Parce que vous ne coopérez pas! Aller sur le terrain! Allongez-vous ou vous allez être chargé », peut-on entendre dire l’un des officiers; à un moment donné, Gutierrez peut être entendu dire: «Vous êtes en train de chevaucher la foudre, mon fils.»

Finalement, Nazario n’a pas été arrêté; Alors que les ambulanciers sont arrivés sur les lieux pour soigner Nazario pour le gaz poivré, Gutierrez a déclaré qu’il avait parlé au chef de la police et que le département prévoyait de libérer le lieutenant sans aucune accusation.

«Il n’est pas nécessaire de faire figurer cela sur votre disque», dit Gutierrez dans les images de la caméra corporelle. «Je ne veux pas que cela figure sur votre dossier. Cependant, cela dépend entièrement de vous. Si vous voulez vous battre et argumenter … si c’est ce que vous voulez, nous vous facturerons », a déclaré Gutierrez.

L’offre, selon le procès de Nazario, était une tentative de contrepartie. Le lieutenant affirme qu’on lui a dit que s’il ne «se détendait pas et ne laissait pas tomber ça», les officiers s’assureraient que son dossier militaire serait endommagé. Nazario a répondu en disant aux officiers qu’il informerait ses supérieurs de ce qui s’était passé.

Gutierrez a déclaré dans les images que cela serait compréhensible étant donné «le climat dans lequel nous sommes, avec les médias crachant les relations raciales contre les minorités», mais que toute action en justice de Nazario «ne change pas ma vie d’une manière ou d’une autre. “

En fin de compte, l’incident a changé sa vie; il a été congédié à la suite d’une enquête sur l’incident menée par le service de police de Windsor. Son licenciement, cependant, a soulevé la question de savoir s’il y a quelques «pommes pourries» dans les services de police, ou si un comportement comme celui que lui et Crocker ont affiché en décembre fait partie d’un problème plus vaste avec la police.

L’inconduite de la police est un problème systémique

Le licenciement de Gutierrez est survenu parce que son service a constaté que «la politique du service de police de Windsor n’avait pas été suivie» pendant le contrôle routier.

«La ville de Windsor est fière de son charme de petite ville et du respect à l’échelle de la communauté de son service de police», a déclaré le ministère dans un communiqué de presse dimanche. «Pour cette raison, nous sommes attristés que des événements comme celui-ci jettent notre communauté sous un jour négatif. Plutôt que de détourner les critiques, nous avons abordé ces questions avec notre personnel de manière administrative, nous nous adressons aux parties prenantes de la communauté pour engager un dialogue et nous engager dans des discussions supplémentaires à l’avenir.

La déclaration était sensiblement similaire à une déclaration faite par le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, au sujet du comportement de son ancien officier Derek Chauvin le jour de la mort de George Floyd. Témoignant lors du procès pour meurtre et homicide involontaire coupable de Chauvin, Arradondo et d’autres responsables de l’application de la loi étaient particulièrement passionnés pour éloigner son service de police des actions de Chauvin.

«Ce n’est en aucun cas, forme ou forme, ce n’est rien de ce qui relève de la politique», a-t-il déclaré sur le stand. «Cela ne fait pas partie de notre formation. Cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs.

Comme l’écrit Fabiola Cineas de Vox, de telles déclarations font partie d’un effort de la police pour éviter un examen plus approfondi de leurs pratiques:

Bien que le témoignage des agents puisse être interprété comme une marée changeante dans une culture opaque, il est plus probable que la nature très médiatisée du procès les oblige à faire de Chauvin la pomme pourrie – le seul officier qui ne représente pas le département au sens large. et le système de police, celui qu’ils doivent rejeter – comme moyen d’éviter un examen plus approfondi de la police.

Mais quand une force excessive de la police est observée partout, pas seulement à Minneapolis, ou à Saint-Louis, à Louisville ou à Rochester – mais à Windsor, en Virginie, une ville à quelque 50 miles à l’ouest de Virginia Beach et qui abrite un peu moins de 3000 personnes, il ne fait qu’ajouter au récit selon lequel la violence policière raciste est systémique. Les mesures prises par le service de police de Windsor sont similaires à tous ces témoignages d’agents de Minneapolis. Un éloignement immédiat de Gutierrez, un avertissement. Des choses comme ça n’arrivent pas ici.

L’ampleur des incidents importants de mauvais maintien de l’ordre montre clairement qu’il y a quelque chose qui ne va pas partout aux États-Unis, et des recherches ont montré qu’il existe également un problème national avec les arrêts de la circulation. Le Stanford Open Policing Project a découvert, après avoir analysé près de 100 millions d’arrêts de la circulation aux États-Unis, que les conducteurs noirs sont environ 20% plus susceptibles d’être arrêtés par la police pour des infractions au code de la route. Et une fois que cela se produit, les conducteurs noirs sont 1,5 à 2 fois plus susceptibles d’être fouillés que les conducteurs blancs, même si les conducteurs blancs sont statistiquement plus susceptibles d’avoir de la drogue, des armes à feu ou d’autres objets de contrebande dans leur voiture, selon l’étude d’une décennie, menée par des chercheurs de Stanford et de l’Université de New York.

Et il y a un certain nombre de mauvais résultats pour les conducteurs noirs aux arrêts de la circulation qui mettent en évidence exactement pourquoi Nazario a dit aux policiers qu’il avait «honnêtement peur de sortir», de l’arrestation de Sandra Bland à la mort de Philando Castile, à un exemple plus récent. .

Dimanche, Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, a été tué près de Minneapolis lors d’un arrêt de la circulation par un policier qui a pris son taser pour une arme à feu après être rentré dans son véhicule après une brève lutte.

Nazario n’a pas été tué, mais des incidents comme ceux-ci montrent pourquoi il avait peut-être des raisons de craindre de l’être.