Un officier de Louisiane décède de COVID-19 un jour avant le mariage .

Une famille de Louisiane se sent perdue à la suite du décès d’un être cher et une fiancée doit ramasser les morceaux après avoir perdu l’amour de sa vie juste un jour avant leur mariage prévu.

People Magazine rapporte le lieutenant de police Baker Demarcus Dunn est décédé le 13 août à la suite d’une bataille contre le coronavirus. La communauté a appris son décès après son cousin, le chef de la police Baker Carl Dunn averti tout le monde via une publication Facebook émotionnelle.

« Nous avons perdu notre ours en peluche, lieutenant Demarcus Dunn», a écrit Carl en partie. “Pour moi, il n’était qu’un gros ours en peluche, plein d’amour pour tous ceux qu’il rencontrait… Je dois remercier notre Dieu de nous avoir bénis avec Demarcus.”

Dans une interview avec ABC News, Carl a déclaré que son cousin de 36 ans était décédé juste un jour avant son mariage. Le couple avait initialement prévu de se marier en juillet 2020, mais comme des millions d’autres couples ont été contraints de reporter leur grand jour en raison de la pandémie.

“Elle est perdue sans lui”, a déclaré Carl au point de vente. Il a également révélé que Demarcus, père de trois enfants, n’était pas vacciné, ce qui, selon la famille, les a choqués lorsqu’ils l’ont découvert. Sa mort survient au milieu d’une campagne visant à augmenter les taux de vaccination alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis

Demarcus Dunn (Facebook)

“C’était troublant pour moi qu’il ne l’ait pas compris [the vaccine] et je ne savais pas avec certitude qu’il ne l’avait pas eu jusqu’à ce que tout soit fini », a expliqué Carl.

Demarcus a déclaré à Carl qu’il avait été testé positif pour le virus le 29 juillet. Ses symptômes comprenaient un mal de tête, une toux et des difficultés respiratoires. Malgré ses symptômes, Carl dit qu’il parlait avec Demarcus tous les jours et qu’il était de bonne humeur à propos de son état.

“Même le jour où il est allé sous respirateur, je lui ai parlé ce matin-là, et il m’a dit qu’il ne se sentait pas mal”, a déclaré Carl. La raison pour laquelle Demarcus n’a pas reçu le vaccin n’est pas claire. Carl a également noté que se faire vacciner n’est pas une exigence pour leur service de police local.

L’état de Demarcus s’est aggravé le 10 août alors qu’il était encore sous respirateur. Malheureusement, il est décédé trois jours plus tard.

“Je sais qu’il était un combattant et qu’il avait une forte volonté”, a déclaré Carl à propos de Demarcus. “Je n’arrêtais pas de me dire qu’il allait s’en sortir et j’ai continué à assurer à la famille que je savais qu’il allait s’en sortir.”

En dehors de sa famille et de ses collègues officiers, Demarcus manquera à sa communauté très unie. Il était un vétéran de l’Air Force ainsi qu’un entraîneur sportif local. Selon Carl, Demarcus a entraîné trois équipes : Pee Wee Football, Pee Wee Basketball et Little League Baseball. Il dit que Demarcus a eu un impact positif sur ceux avec qui il est entré en contact.

Dans son éloge de Demarcus sur Facebook, Carl dit qu’il a demandé à Demarcus comment il avait trouvé le temps d’entraîner.

“Il a répondu en m’informant qu’il avait perdu son père alors qu’il était bébé et que les seuls papas qu’il connaissait étaient des entraîneurs”, a écrit Carl. « Il a poursuivi en m’informant que les entraîneurs avaient vraiment changé la projection de sa vie et qu’il voulait faire de même pour les autres enfants. J’ai été très impressionné.

Dans une déclaration à ABC News, le maire de la ville, Darnell Waites a déclaré: «Mon cœur est lourd depuis que j’ai appris le décès de Demarcus Dunn. Il était un père, un mari, un soldat, un mentor, un ami et un officier de police vétéran de Baker – un homme aimé de tous. Sa vie consacrée au service des autres a été un brillant exemple pour notre communauté.

Les funérailles de Demarcus ont eu lieu le vendredi 20 août à Baker. Le service de police a conduit une procession des funérailles au cimetière, où Demarcus a été inhumé.

