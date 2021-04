Un officier de police de Virginie qui a pulvérisé du poivre de Cayenne, un lieutenant de l’armée, est licencié

L’officier de police de Windsor, en Virginie, qui a fait la une des journaux après avoir été filmé par une caméra corporelle aspergeant un lieutenant de l’armée de gaz poivré lors d’un arrêt de la circulation a été licencié, selon des responsables de la ville.

L’officier, Joe Gutierrez, avait confronté Caron Nazario, un sous-lieutenant du US Army Medical Corps, lorsqu’il a remarqué que le véhicule nouvellement acheté de Nazario avec des vitres teintées n’avait pas de plaques d’immatriculation aux endroits habituels de la voiture.

Nazario, un Latino noir, était en uniforme lorsqu’il a été arrêté, mais Gutierrez et son partenaire étaient apparemment ennuyés qu’il ait attendu d’être dans un endroit clair et bien éclairé d’une station-service avant de se conformer à la demande d’arrêt.

Le lieutenant de l’armée prétend qu’il l’a fait «pour la sécurité des officiers et par respect pour les officiers», mais les forces de l’ordre n’ont vraisemblablement pas vu les choses de cette façon.

Une fois que Nazario est rentré dans la station-service, les plaques d’immatriculation temporaires affichées dans sa lunette arrière étaient clairement visibles, mais plutôt que de s’excuser pour l’erreur, Gutierrez a plutôt sorti son arme de service et l’a pointée sur Nazario tout en lui ordonnant de sortir de son véhicule.

Le membre du service désemparé face aux canons des armes de l’officier a répondu: «Honnêtement, j’ai peur de sortir» de sa voiture, déclarant que «je n’ai commis aucun crime».

Gutierrez, non découragé par l’uniforme de l’armée de Nazario, a ignoré ses demandes et le fait que leur justification initiale pour l’arrêt de la circulation avait été discutée par la vue des plaques d’immatriculation temporaires.

«Vous êtes arrêté pour une infraction au code de la route. Vous ne coopérez pas, et à ce stade, en ce moment, vous êtes en état d’arrestation », a-t-il insisté. «Vous êtes détenu pour obstruction à la justice.»

Après avoir tenté d’ouvrir la portière de la voiture pour faire sortir Nazario du véhicule, Gutierrez en avait assez de ce qu’il considérait probablement comme un refus de se soumettre à son autorité et a injecté plusieurs doses de gaz poivré sur le visage du suspect innocent.

Après que la vidéo de l’incident soit devenue virale en ligne, Nazario a annoncé qu’il poursuivrait en justice les officiers impliqués pour avoir violé ses droits constitutionnels.

Selon un compte rendu du licenciement de l’agent Gutierrez dans le New York Times, «des responsables ont déclaré qu’une enquête interne avait déterminé que les actions de M. Gutierrez n’étaient pas conformes aux politiques du département», mais n’ont donné aucun autre détail sur le moment du licenciement.

Les responsables de la ville de Windsor ont également annoncé qu’ils avaient demandé à la police de l’État de Virginie d’ouvrir une enquête sur l’arrêt de la circulation.

«La ville de Windsor est fière de son charme de petite ville et du respect à l’échelle de la communauté de son service de police», a déclaré la ville. «Pour cette raison, nous sommes attristés que des événements comme celui-ci jettent notre communauté sous un jour négatif. Plutôt que de détourner les critiques, nous avons abordé ces questions avec notre personnel administrativement, nous nous adressons aux parties prenantes de la communauté pour engager un dialogue et nous engager à des discussions supplémentaires à l’avenir », poursuit le communiqué.

L’incident a également attiré l’attention du gouverneur de Virginie, Ralph Northam, qui a publié une déclaration sur Facebook condamnant les actions de la police lors de l’arrêt de la circulation et jurant d’enquêter.

«L’incident de Windsor me dérange et m’a mis en colère – et je demande à la police de l’État de Virginie de mener une enquête indépendante», a déclaré le gouverneur Northam. «Notre Commonwealth a fait un travail important sur la réforme de la police, mais nous devons continuer à travailler pour nous assurer que les Virginiens sont en sécurité lors des interactions avec la police, que l’application des lois est juste et équitable et que les gens sont tenus responsables.»

La vitesse à laquelle l’agent Gutierrez a été congédié après que la vidéo de l’incident soit devenue virale est remarquable compte tenu de l’absence de conséquences pour les forces de l’ordre impliquées dans des incidents similaires à travers le pays.

Les fonctionnaires de Windsor doivent être félicités pour leur action rapide face au comportement transgressif de l’un de leurs policiers.

Si seulement le reste du pays pouvait être tout aussi réactif.

Reportage original de Neil Vigdor au New York Times et de Céline Castronuevo à The Hill.

