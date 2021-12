Un officier de police du New Jersey reçoit un envoi émotionnel après l’envoi après deux décennies de carrière

Sean Pech, un vétéran de la police du New Jersey, a reçu dimanche un dernier envoi en larmes après une carrière de 20 ans dans les forces de l’ordre.

« Après une longue et dévouée carrière aux forces de l’ordre, à la sécurité publique et au service des résidents de North Arlington dans l’État du New Jersey, gravissant les échelons jusqu’à sergent puis lieutenant, nous aimerions vous féliciter pour votre retraite et souhaiter vous la santé et le bonheur et bonne chance dans tous vos futurs efforts », a déclaré un répartiteur alors que Pech s’asseyait dans son croiseur pour la dernière fois.

Sean Pech a été promu lieutenant en août 2020 après 15 ans dans la force au département de police de North Arlington. (Arrondissement de North Arlington)

Pech, un ancien EMT et répartiteur, a obtenu son diplôme de l’académie de police il y a un peu plus de 20 ans, le 4 décembre 2001.

« UN MIRACLE DE NOL » : LES POMPIERS DU MICHIGAN SAUVENT UNE FEMME DE 82 ANS PIÉGÉE DANS UN INCENDIE

Il a été policier à l’Université Kean du New Jersey de 2001 à 2005, puis a été embauché par le département de police de North Arlington en 2005 et a été promu lieutenant l’année dernière.

La belle-fille de Pech, Angela Sielski, a posté la vidéo sur Facebook, la qualifiant de « jour très important dans la vie de mon beau-père ».

« Il est un excellent exemple de dévouement et de cœur à la fois envers ses collègues et ceux avec qui il interagissait chaque jour », a écrit Sielski. « Le stress d’être policier est inimaginable pour beaucoup. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pech a terminé en remerciant ses collègues et la communauté.

« Ce fut un honneur et un plaisir de servir les résidents de North Arlington », a déclaré Pech lors de l’envoi dimanche matin. « Je tiens à remercier tous mes collègues et ma famille de l’arrondissement pour tout leur soutien. Merci.