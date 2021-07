Un officier du Capitole dit qu’il a été appelé « putain de n***er » par les émeutiers de Trump .

Les législateurs entendent aujourd’hui le témoignage d’officiers de police du Capitole alors que la commission du 6 janvier démarre le premier jour de l’enquête sur les origines de l’insurrection meurtrière.

Le House Select Committee a formé un panel pour enquêter sur l’attaque inspirée par Trump contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier. Quatre policiers qui ont défendu le bâtiment contre une foule ont livré un témoignage puissant mardi, l’un rappelant la haine vile qu’il a reçue de partisans racistes. du président de l’époque Donald Trump.

Officier du Capitole Henri Dunn, un vétéran de 13 ans de la police du Capitole, a déclaré que lui et d’autres officiers noirs avaient été victimes d’insultes et d’abus racistes, de nombreux terroristes nationaux blancs scandant “putain de merde” contre lui.

Le soldat de première classe Harry Dunn de la police du Capitole des États-Unis témoigne devant le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis le 27 juillet 2021 au Capitole des États-Unis à Washington, DC. (Photo de Jim Lo Scalzo-Pool/.)



L’officier du Capitole Harry Dunn à propos de ce qu’il a vu le 6 janvier: “Jusqu’alors, je n’avais jamais vu personne agresser physiquement la police du Capitole ou le MPD, et encore moins assister à des agressions de masse perpétrées contre des agents des forces de l’ordre.” pic.twitter.com/I8E5qnCAps – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

“Personne ne m’avait jamais ― jamais traité de ‘n****r’ en portant l’uniforme d’un officier de police du Capitole jusqu’aux émeutes du Capitole”, a déclaré Dunn devant les membres du House Select Committee.

Vous trouverez ci-dessous davantage de témoignages non censurés de Dunn :

De plus en plus d’insurgés affluaient dans la zone près du hall du Président près de la rotonde, certains portant des chapeaux et des chemises «MAGA» portant la mention «Trump 2020». Je leur ai dit de quitter le Capitole, et en réponse, ils ont crié : « Non, non, mec, c’est notre maison ! « Le président Trump nous a invités ici ! « Nous sommes là pour arrêter le vol ! » « Joe Biden n’est pas le président ! » « Personne n’a voté pour Joe Biden !

Je suis un agent des forces de l’ordre et je garde la politique en dehors de mon travail. Mais dans cette circonstance, j’ai répondu : “Eh bien, j’ai voté pour Joe Biden. Mon vote ne compte-t-il pas ? Ne suis-je personne ?”

Cela a provoqué un torrent d’épithètes raciales. Une femme vêtue d’une chemise rose “MAGA” a crié: “Vous entendez ça, les gars, ce n****r a voté pour Joe Biden!” Puis la foule, peut-être une vingtaine de personnes, s’est jointe à nous en criant « Boo ! Putain de merde ! »

Personne ne m’avait jamais – jamais traité de « n-euh » en portant l’uniforme d’un officier de police du Capitole. Dans les jours qui ont suivi la tentative d’insurrection, d’autres officiers noirs ont partagé avec moi leurs propres histoires d’abus raciaux le 6 janvier. Un officier m’a dit qu’il n’avait jamais, au cours de ses 40 années de vie, été traité de « n—euh » pour son visage, et que cette séquence s’est terminée le 6 janvier. Un autre officier noir a dit plus tard qu’il avait été confronté à des insurgés à l’intérieur du Capitole, qui lui ont dit de « Posez votre arme et nous vous montrerons quel genre de n—euh vous le sont vraiment !

Dunn a déclaré qu’il était plus tard “devenu très émotif” en parlant à un autre policier de Black Capitol au sujet des abus racistes.

“Je me suis assis sur un banc avec un de mes amis qui est également officier de police du Black Capitol, et je lui ai parlé des insultes raciales que j’avais subies”, a déclaré Dunn dans son témoignage. « Je suis devenu très émotif et j’ai commencé à crier : « Comment le [expletive] quelque chose comme ça peut-il arriver? Est-ce l’Amérique ?’ J’ai commencé à sangloter et des officiers sont venus me consoler.

fficer Dunn: «Je me suis assis sur un banc dans la rotonde avec un de mes amis qui est également un policier noir du Capitole et lui ai parlé des insultes raciales que j’ai endurées. Je suis devenu très émotif et j’ai commencé à crier : « Comment le blanc a-t-il pu se produire. Est-ce l’Amérique ?’” pic.twitter.com/rcn6ElsXU5 – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Comme indiqué précédemment par le GRIO, les insurgés sont descendus dans la capitale nationale ce jour-là pour perturber la certification des Joe Biden victoire présidentielle. Beaucoup ont assisté à un rassemblement de Trump, qui refusait de concéder même s’il n’y avait aucune preuve suggérant que les élections avaient été truquées et que sa propre administration a déclaré que ce n’était pas le cas.

Des centaines de partisans de Trump ont franchi les barricades de la police et submergé les officiers, se frayant un chemin violemment dans le bâtiment aux chants de « Hang Mike Pence » et « Stop the Steal ». Certains sont venus préparés avec du gaz poivré, des battes de baseball et d’autres armes. Plus de 400 personnes ont été inculpées ; c’est la plus grande poursuite de l’histoire du ministère de la Justice.

Cette histoire contient des reportages supplémentaires de l’Associated Press du GRIO.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !