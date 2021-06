Un officier du Michigan aux larmes après avoir tué un adolescent dans une vidéo virale

L’officier du Michigan qui a tiré et tué une femme de 19 ans lors d’un défilé le 10 juin à Flint a ensuite été aperçu en train de fondre en larmes après la fusillade.

La femme qui a été tuée par balle a été identifiée comme Briana Sykes. La police de l’État du Michigan a déclaré que des témoins avaient confirmé que Sykes s’était approché d’un officier qui dirigeait la circulation samedi et lui avait tiré dessus. L’officier anonyme a riposté, la frappant, et Sykes est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Un rapport local d’ABC 12 indique qu’un témoin anonyme a vu l’officier tomber au sol immédiatement après la fusillade, en pleurant.

La vidéo a été partagée sur Twitter par un compte appelé The Citizen Reporter.

Personne d’autre n’a été blessé dans la fusillade et les résultats de l’enquête seront transmis au bureau du procureur du comté de Genesee, qui décidera si des accusations seront portées.

Comme indiqué précédemment, Sykes a été tué par balle au cours de la célébration de trois jours de Flint pendant le défilé des champions, qui mettait en vedette des sportifs locaux et des dirigeants communautaires.

« Nous honorerons nos ancêtres, mettrons en valeur notre patrimoine, célébrerons notre communauté tout le week-end et nous réjouirons de notre solidarité », a déclaré Avril Cook-Hawkins, l’un des organisateurs qui a aidé à coordonner le festival du week-end, dans un communiqué de presse pré-événement. « Nous travaillons ensemble pour nous assurer que la célébration de Juneteenth de cette année est plus grande et meilleure que jamais dans la ville de Flint. Voir autant de frères et de sœurs se réunir pour créer une variété de célébrations cette année – la première année de Juneteenth est un jour férié officiel de Flint – est particulièrement significatif. »

Dans un reportage vidéo local, un habitant a raconté la fusillade en disant : « J’ai vu un officier à peut-être 10 pieds à ma gauche devant une voiture avec son arme sortie. Je n’ai pas vu si quelqu’un avait tiré hors de la voiture, mais j’ai vu l’officier tirer dans la voiture, et je pouvais dire qu’à son apparence, il avait mortellement blessé quelqu’un. Il est immédiatement tombé au sol en pleurant parce que j’avais l’impression qu’il ne voulait pas faire ce qu’il avait à faire.

