Un officier du Michigan en congé après avoir dit qu’il se « suiciderait » s’il était noir 10z viral

UNE Officier de police de Warren a été mis en congé dans le cadre d’une enquête sur les propos racistes qu’il a tenus sur son compte Facebook personnel.

L’officier non identifié aurait publié des commentaires racistes incendiaires sur une histoire médiatique locale. Dans le message, il a critiqué les hommes noirs pour ne pas s’être occupés de leurs enfants, a affirmé que les Noirs étaient plus racistes que les Blancs et qu’il se suiciderait s’il était Noir, rapporte Detroit News.

utilisateur Facebook Tamia Brooks a été tellement consternée par ses commentaires qu’elle a pris une capture d’écran des messages présumés et l’a envoyée au département de police de Warren lundi matin. Les commentaires ont depuis été supprimés.

“J’étais comme ‘Wow, il a vraiment dit tout ça et il pense vraiment ça'”, a déclaré Brooks à WDIV-TV. « C’est un flic. Vous êtes censé nous protéger. Je ne sais pas si c’est juste lui qui pense vraiment à nous.

Brooks a déclaré que le département de police de Warren lui avait immédiatement répondu et que le département avait rapidement pris des mesures contre l’officier.

Commissaire de police de Warren Guillaume Dwyer a déclaré que le ministère enquêtait sur les allégations. De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé leur manque de confiance dans la manière dont cet incident sera traité.

Un utilisateur a écrit : « Curieux de voir ce que fait le syndicat dans cette situation (je pense que nous le savons tous) ».

Un autre a ajouté: « Oui, continuez à montrer votre haine sur les réseaux sociaux afin que nous puissions vous sortir de ces postes de police. »

Un troisième a déclaré: “Pas surpris, la majorité des forces de l’ordre en Amérique sont racistes, pourquoi pensez-vous qu’ils tuent autant de Noirs.”

Le commissaire Dwyer a déclaré mardi dans un communiqué :

« Cet incident implique des commentaires présumés publiés sur Facebook par un officier en congé à l’aide de son profil Facebook personnel. Après avoir été mis au courant de l’allégation, le service de police de Warren a immédiatement lancé une enquête interne et placé l’agent en congé administratif. Le service de police de Warren ne tolère pas l’utilisation de commentaires racistes par des employés, que ce soit en service ou en dehors du service.

Des déclarations comme celle-ci érodent la confiance des civils dans le service de police et ne sont pas tolérées. Cette allégation est grave et fera l’objet d’une enquête approfondie conformément aux procédures du service de police de Warren et à la convention collective de l’agent. Les opinions présumées exprimées par l’officier ne correspondent pas à la mission, aux objectifs et à la philosophie du service de police de Warren et ne reflètent en aucun cas les points de vue des 200 membres et plus du service de police de Warren.

Dans cette photo d’archive du 1er juin 2020, un officier tient un bâton et un bouclier alors que des manifestants se rassemblent pour protester près de la Maison Blanche à Washington. (AP Photo/Evan Vucci, dossier)



Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, plusieurs législateurs d’État, leaders des droits civiques, Breonna Taylor des proches et des personnes touchées par les violences policières ont tenu une conférence de presse pour promouvoir les projets de loi sur la réforme de la police à Lansing.

“Il est temps que nous réimaginions les opérations des mandats de perquisition en ce qui concerne les enquêtes sur les stupéfiants”, a déclaré Tamika Palmer, la mère de Taylor. “Il est nécessaire que nous interdisions les mandats d’interdiction de frapper afin qu’aucun autre parent ne reçoive l’appel que j’ai reçu aux petites heures du matin.”

la nièce de Taylor, Tawanna Gordon, a supplié les législateurs de « tenir votre promesse de créer et d’adopter des lois et des politiques sans failles pour changer qui est qualifié pour bénéficier de ces protections ».

“Lorsque nous parlons de ce qu’il faudra pour mettre fin à ces problèmes, cela change vraiment notre façon de voir à la fois comment nous interagissons avec la police, mais comment les Noirs sont perçus dans ce pays”, a déclaré le sénateur Adam Hollier, D-Detroit, qui a parrainé les factures, a déclaré à WWMT Channel 3 à Lansing.

« Je ne considérerais pas ce groupe de projets de loi… comme un pas en avant important », a déclaré Gregg Barak, professeur de criminologie et de justice pénale à l’Université Eastern Michigan. “Cependant, ces actions pourraient être la pointe de l’iceberg pour la réforme.”

