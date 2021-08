Un officier du NYPD saute sur une voie de métro pour sauver un homme de 60 ans inconscient 10z viral

in

Un policier de New York et un passant ont sauté sur les rails du métro dans une station du Bronx pour sauver un homme qui était tombé et avait perdu connaissance, selon un tweet du NYPD.

Les flics du NYPD aident les New-Yorkais à tout prix ! Lorsqu’un cintre malade a perdu connaissance et est tombé sur les rails du métro dans le Bronx, les agents de @NYPDTransit n’ont pas hésité un instant à faire passer sa sécurité avant la leur. Nous sommes également reconnaissants au Bon Samaritain qui a courageusement aidé. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ – NEWS NYPD (@NYPDnews) 19 août 2021

L’homme de 60 ans originaire du Queens a eu le vertige et est tombé sur les rails vers 11 heures mercredi, selon le New York Post.

L’officier du Transit District 12, Ludin Lopez, a sauvé l’homme qui était “complètement hors de lui”, a rapporté le New York Post. L’homme était conscient au moment où il a été transporté à l’hôpital.

“Nous avons juste fait ce pour quoi nous étions là, c’est-à-dire aider et servir le public”, a déclaré Lopez. « Nous faisions une inspection de la station. C’était juste au bon endroit au bon moment.

Le train est arrivé quelques instants après que le partenaire du flic et des passants sur le quai ont mis l’homme en sécurité.

Dans la vidéo tweetée par le NYPD, on entend une femme crier « Dépêchez-vous ! quelques instants avant que tous les trois ne regagnent le quai et que le train entre en gare.

Les passants ont applaudi lorsque l’homme était en sécurité, ce que Lopez a décrit comme un “bon sentiment”, a rapporté le New York Post. “Cela m’a juste donné l’impression que c’est ce que je suis venu faire ici et je me suis senti très comblé par cela.”

