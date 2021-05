Un officier militaire renvoyé en raison de la critique de l’idéologie marxiste s’insinuant dans les forces armées – RedState ⋆ .

Il semble que les dirigeants militaires non seulement injectent de la vigilance dans les forces armées, mais qu’ils l’appliquent désormais strictement. Un commandant d’une unité de l’US Space Force a été relevé de ses fonctions pour les commentaires qu’il a tenus lors de la promotion de son livre, qui détaille comment la pensée marxiste devient de plus en plus un problème dans l’armée américaine.

Dans un article pour Military.com, l’auteur Oriana Pawlyk a rapporté:

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier, commandant du 11e Escadron d’alerte spatiale à Buckley Air Force Base, Colorado, a été relevé de son poste vendredi par le lieutenant-général Stephen Whiting, chef du Commandement des opérations spatiales, sur une perte de confiance dans sa capacité à plomb, Military.com a appris en exclusivité.

Un porte-parole de la Force spatiale a déclaré à Military.com que «cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast» dans un courriel. «Lt. Le général Whiting a lancé une enquête dirigée par le commandement sur la question de savoir si ces commentaires constituaient une activité politique partisane interdite.

Lohmeier a auto-publié un livre intitulé «Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military», dans lequel il discute de la prévalence croissante de l’idéologie de gauche dure dans les forces armées.

Le commandant a fait une apparition avec L. Todd Wood, animateur du podcast «Information Operation», pour promouvoir son livre. Il a expliqué comment plusieurs institutions américaines, y compris les médias, les universités, les agences fédérales et l’armée, adoptent la pensée marxiste et la mettent en œuvre dans leurs opérations. Il pense que ces idées, qui sont souvent diffusées à travers la formation à la diversité, sont la cause de la division qui se produit dans le discours politique américain aujourd’hui.

L’attention croissante portée au réveil est devenue évidente lorsque le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné un retrait d’un jour de l’extrémisme dans les rangs. Chaque agence militaire devait prendre une journée pour observer la démission.

“Lohmeier a dit, il a reçu un livret qui citait l’émeute du 6 janvier au Capitole comme un exemple d’extrémisme, mais n’a pas mentionné la désobéissance civile et la destruction de biens qui ont eu lieu après la mort de George Floyd, un homme noir, aux mains d’un policier blanc à Minneapolis en mai dernier », selon Pawlyk.

Lohmeier, qui a servi comme instructeur de vol pour l’armée de l’air, a rejoint la Force spatiale en octobre 2020. Son unité est responsable des systèmes d’alerte de missiles spatiaux.

Sur le podcast, il a déclaré: «L’industrie de la diversité, de l’inclusion et de l’équité et les formations que nous recevons dans l’armée… est enracinée dans la théorie critique de la race, qui est enracinée dans le marxisme.»

Le commandant a déclaré que son livre n’était pas censé être politique, mais était un avertissement sur la politisation de l’armée. Il existe des règles concernant le type de discours dans lequel les membres du service actif peuvent s’engager.

Jim Golby, chercheur principal au Clements Center for National Security de l’Université du Texas à Austin, a déclaré à Pawlyk que dans la plupart des cas, les membres du service peuvent exprimer librement leur point de vue mais sont censés adhérer aux valeurs fondamentales de leur branche.

“Celles-ci sont assez larges et n’empêcheraient pas la publication, mais pourraient imposer quelques limitations mineures sur le contenu”, a déclaré Golby. Il a expliqué que les politiques liées à l’habilitation de sécurité d’un membre ou à d’autres facteurs sont abordées par un accord de non-divulgation (NDA) ou d’autres contrats de ce type.

Cependant, certains de ces accords ne définissent pas complètement ce qu’il est acceptable pour un membre du service de dire publiquement. “La ligne sur ce qui est une” question militaire “ou un” sujet de préoccupation importante “n’est pas tout à fait claire et n’entre probablement en jeu que si quelqu’un discute d’expériences personnelles dans l’armée et non de recherches extérieures ou d’opinions politiques personnelles”, a-t-il déclaré. . “Et encore une fois, cela est principalement lié aux postes sensibles où vous avez accès à des informations classifiées ou sensibles.”

Ce qui est intéressant dans l’histoire de Lohmeier, c’est que les gens qui ne sont pas d’accord avec sa position sur la fixation croissante sur la promotion de la réveil dans l’armée auraient du mal à expliquer son licenciement. Ceux qui soutiennent que l’effort du secrétaire à la Défense pour promouvoir des idées enracinées dans la théorie critique de la race (CRT) dans l’armée n’est qu’un boogeyman réactionnaire absurde et de droite ne serait pas en mesure de contourner le fait qu’il a été clairement renvoyé parce qu’il fait valoir contre cette tendance.

La situation de Lohmeier démontre qu’il ne suffit pas aux durs de gauche d’injecter leur théologie culturelle dans l’armée; ils doivent également faire respecter leurs préceptes. Si vous parlez hors de votre tour, vous devez être puni.

Avec les récents rapports sur l’état de veille dans l’armée et même à la Central Intelligence Agency (CIA), il devient de plus en plus clair que la gauche dure répand en effet son idéologie dans autant d’institutions américaines que possible. Ils utilisent la théorie critique de la race pour remédier aux disparités dans le traitement des minorités par la nation, et sans solution alternative, le public américain finira par accepter pleinement l’idée de l’extrême gauche.

Si les conservateurs souhaitent vaincre la propagation du CRT, ils ne peuvent pas le faire simplement en le critiquant. Le mouvement doit proposer des idées qui peuvent rivaliser avec les solutions de la soi-disant gauche progressiste. Prétendre que de nombreux problèmes raciaux n’existent pas encore n’est pas une option viable à ce stade. Ignorer ces problèmes n’a fait que permettre à l’extrême gauche de dominer la conversation sur ces questions. Au lieu de laisser cela se produire, la droite doit proposer des solutions conservatrices au lieu de simplement permettre à la gauche d’injecter son idéologie dans nos vies.