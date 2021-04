Un officier qui a tué Rayshard Brooks demande sa réintégration [VIDEO] ⋆ 10z viral

* Un rapport antérieur notait que Garrett Rolfe, ancien officier du département de police d’Atlanta qui a tué Rayshard Brooks dans le parking d’un Wendy, a poursuivi le maire Bas Keisha Lance pour récupérer son travail.

Rolfe a déposé une plainte contre le maire et le chef de la police par intérim de la ville Rodney Bryant. Il affirme que son licenciement du 13 juin a violé son droit constitutionnel à une procédure régulière. L’ex-officier estime que les fonctionnaires ont enfreint une loi qui stipule qu’il devrait y avoir une enquête, un avis et une audience avant de le licencier.

Dans la plainte, Rolfe insiste sur le fait que Brooks est devenu violent avant le coup de feu qui lui a coûté la vie. Il a également expliqué qu’il était «dans le cadre et l’exercice de ses fonctions». Se présentant devant le Conseil de la fonction publique d’Atlanta jeudi, Lance LoRusso, un avocat de Rolfe, a noté que son client avait été licencié «sans enquête appropriée» par la ville un jour après la mort de Brooks, selon The Atlanta-Journal Constitution.

Chef Todd Coyt a témoigné que Rolfe et Devin Brosnan, l’autre policier qui a répondu à l’incident avec Brooks, «a agi en conséquence et… essayait de faire preuve de compassion et a fait tout ce qu’il pouvait pour calmer la situation.»

LIRE LA SUITE: Un flic licencié qui a tiré sur Rayshard Brooks aurait poursuivi le maire d’ATL pour récupérer son emploi

À Atlanta, le 6/12/20, l’officier blanc Garrett Rolfe a abattu Rayshard Brooks, 27 ans, deux fois dans le dos! L’officier blanc Devin Brosnan se tenait sur l’épaule de Brooks alors qu’il luttait pour sa vie! Rolfe a été accusé de meurtre! Brosnan a été accusé de voies de fait graves! pic.twitter.com/76932W6UvU – James Aymann (@AymannJames) 15 avril 2021

En juin, le maire Bottoms a déclaré que Rolfe devrait être renvoyé pour la fusillade mortelle de Brooks.

Lors de l’audience virtuelle de jeudi, Rolfe a demandé à être réintégré dans la police. Il a plaidé le 5e amendement à toute question liée à sa rencontre de juin 2020 avec Brooks.

«Il n’a pas eu la possibilité de répondre et la ville a violé ordonnance après ordonnance», a soutenu LoRusso. «Nous vous demandons de le réintégrer, de lui rembourser ses arriérés de salaire, de le remettre à son plein service.»

L’avocat de la ville affirme que Brooks a violé la politique en utilisant une force inutile avec Brooks. Brosnan a été suspendu sans salaire depuis l’été dernier.

Au cours de son témoignage, on a demandé à Coyt ce qu’il aurait fait différemment.

«Je crois que j’aurais essayé de ramener M. Brooks au véhicule, plus près du véhicule, donc s’il avait essayé de courir ou de se battre, j’aurais pu utiliser la voiture comme une sorte de barrière. J’aurais pu le pousser dans la voiture au lieu d’être dans un parking grand ouvert », a expliqué Coyt. Il a ajouté qu’il pense que les policiers «ont agi en conséquence» et qu’ils «essayaient de faire preuve de compassion» et «n’étaient pas trop agressifs».

Selon les rapports, le conseil de la fonction publique délibérera et prendra une décision dans les 15 jours.