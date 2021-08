Un officier vétéran attire les démocrates sur les charbons ardents pour avoir politisé les suicides de la police – RedState ⋆ .

Le fait que les démocrates prétendent « Back the Blue » en exploitant la discussion sur l’émeute du 6 janvier au Capitole américain serait adorable, s’ils n’utilisaient pas les suicides de policiers à des fins politiques. Mais leur stratagème ne trompe pas tout le monde.

Un sergent de police chevronné fustige maintenant publiquement les démocrates pour avoir utilisé cyniquement la mort de responsables de l’application des lois pour poursuivre un programme politique.

Sgt. Betsy Brantner Smith était une policière de 29 ans dans la région de Chicago. Aujourd’hui, elle est porte-parole de l’Association nationale de la police. Dans une interview exclusive avec le Daily Mail, elle dénonce la gauche pour avoir utilisé les suicides de policiers du Capitole pour salir leur opposition politique. Le Daily Mail explique :

Elle et d’autres flics sont devenus dégoûtés par la façon dont les démocrates à Washington et les « médias » ont politisé la mort de Howard Liebengood, Jeffrey Smith, Gunther Hashida et Kyle Defreytag – quatre officiers qui ont répondu à l’émeute et se sont depuis suicidés.

Brantner Smith note qu’il n’y a aucune preuve reliant directement ces suicides aux événements du 6 janvier et que le suicide est d’une fréquence inquiétante parmi les organismes d’application de la loi américains. Elle dit:

« Nous ne savons pas pourquoi ces officiers se sont suicidés. Les policiers voient des choses horribles tous les jours dès leur sortie de l’école de police. Nous ne savons pas pourquoi un policier se suicide à moins qu’il ne laisse un compte rendu détaillé des raisons pour lesquelles il s’est suicidé et la plupart ne le font pas.

L’ancien officier poursuit : « A ma connaissance, aucun des [these four] les agents ont laissé une sorte de compte rendu détaillé des raisons. C’est pourquoi il est important de ne pas supposer et de ne pas politiser », déclare ensuite que de nombreux officiers trouvent l’exploitation de ces suicides « déplaisante ».

Brantner Smith observe qu’après une émeute, « le suicide soudain de la police est un gros problème ». Elle souligne également que “personne ne parle de tous les autres flics qui se suicident” et que la “politisation de ce sujet est odieuse”.

Le Daily Mail note :

Le taux de suicide parmi la police américaine est plus élevé que dans l’ensemble de la population ; 13 personnes sur 100 000 meurent par suicide dans la population générale, ce nombre passe à 17 sur 100 000 parmi les policiers. En 2019, 200 agents se sont suicidés. En 2020, il y a eu 173 suicides de policiers et en 2021, il y en a déjà eu 90.

Brantner Smith fait valoir des arguments valables – la gauche utilise effrontément ces suicides à des fins politiques. Ils n’ont pas établi que c’était l’émeute du Capitole qui était la seule motivation derrière ces morts tragiques. Pour être juste, les familles de deux de ces officiers ont déclaré publiquement que l’émeute avait motivé les suicides et, bien sûr, il n’y a aucune raison de supposer qu’elles politisent la mort de leurs proches.

Pourtant, cela ne tient pas compte des deux autres suicides. De plus, quelle qu’en soit la raison, profiter de ces tragédies est inférieur à la bouse de baleine. Les gens peuvent critiquer les émeutes autant qu’ils veulent ; il y a plein de bonnes raisons de le faire. Encore plus, exploiter l’émeute du Capitole à des fins politiques est absurde – mais c’est aussi de la politique. Un certain niveau de politisation est attendu dans ce type de situation.

Cependant, ceux qui considèrent le suicide d’un policier comme une opportunité de marquer des points politiques moins chers contre les républicains sont à peu près aussi répréhensibles que possible. Mais que pouvons-nous attendre d’autre de ces personnes ?