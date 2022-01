Un oiseau qui est entré dans la turbine a provoqué un atterrissage d’urgence d’un avion à Fuerteventura

01/08/2022 à 18:49 CET

AF / ACD

UNE L’avion de la compagnie Condor a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Fuerteventura vendredi après avoir subi une panne à mettre un oiseau dans l’un des deux moteurs il suffit de décoller de Lanzarote-César Manríque à destination de la ville allemande de Hambourg. L’avion a terrain sans incident après que même les habitants de Playa Honda aient vu des fusées éclairantes et entendu des rugissements venant du fuselage.

L’incident s’est produit vers deux heures de l’après-midi. L’avion, un Boeing 757-330 de 23 ans immatriculé D-ABOB, a décollé de Guacimeta à 13h58. Devant lui se trouvait un vol de quatre heures et demie vers le nord de l’Allemagne. Cependant, quelques secondes après avoir été dans les airs, il a subi une panne moteur droitou.

Le vol au départ de #Lanzarote vers l’Allemagne est dérouté vers #Fuerteventura en urgence en raison d’une indication d’un éventuel problème dans un moteur. Atterrir en sécurité. Après la revue de piste correspondante, aéroport opérationnel. #SafetyFirst #Travail d’équipe pic.twitter.com/BWcLbPmgyk – 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 7 janvier 2022

Le bruit fort qui a été émis a alarmé les personnes qui se trouvaient à proximité de l’installation aéroportuaire. Plusieurs témoins qui se trouvaient alors dans la ville de Güime (San Bartolomé) ont vu comment de l’un des moteurs « des fusées éclairantes à plusieurs reprises » sont sortis, car ils se rapportaient à La Provincia. « Le bruit était impressionnant », ce qui a conduit les habitants de ce quartier à sortir de chez eux pour voir ce qui se passait alors que le survol de leurs maisons était proche. L’un des passagers a même enregistré ce qui s’est passé lorsqu’il a enregistré le décollage. Dans les images, vous pouvez voir plus d’une douzaine de fusées éclairantes dans juste dix secondes jusqu’à ce que le commandant et le pilote arrêtent le moteur et coupent l’alimentation en carburant. Selon le directeur du Consortium d’urgence de Lanzarote, Enrique Espinosa, a déclaré à Televisión Canaria, l’incident s’est produit lorsqu’un oiseau est entré dans les turbines.

Dès qu’ils ont compris ce qui s’était passé, l’équipage a décidé de changer de cap pour revenir à terre et avertir la tour de contrôle. Les témoins ont ajouté que l’avion n’a même pas atteint Montaña Mina et « a viré à hauteur du rond-point entre Güime et Arrecife » pour revenir au lieu d’origine. Cependant, les contrôleurs aériens lui ont ordonné de se rendre à l’aéroport de Fuerteventura.

Notre webcam de l’#aéroport de #lanzarote a capturé le moment du problème d’un des moteurs du Condor DE1439 en direction de #Hambourg et qu’il a été contraint d’atterrir à #fuerteventura. Attention, le son est assourdissant lorsque la webcam survole @Controllers @lavozdelanzarot pic.twitter.com/ib9MJIA8hO – Webcam de Lanzarote (@lanzarotewebcam) 7 janvier 2022

Comme le rapportent les contrôleurs eux-mêmes sur leur compte Twitter, « probablement » l’option d’atterrir à Maxorata a été choisie en raison de la longueur de la piste, qui fait un peu plus d’un kilomètre de plus que Lanzarote (3 405 mètres sur 2 400, respectivement), bien que dans les deux cas, la distance d’atterrissage autorisée soit la même (2 400). D’autres sources ont précisé que cela pourrait aussi être dû au fait que Fuerteventura a moins d’obstacles que Lanzarote, comme la présence de montagnes à proximité, en cas d’une éventuelle remise des gaz pour reprendre les airs.

L’opération a été rapide. Compte tenu de la panne, l’avion n’a même pas brûlé le carburant qu’il avait dans les réservoirs pour supporter les plus de quatre heures que le vol devait durer et en 34 minutes le Boeing 757-330, qui a une capacité d’environ 225 passagers et qui a parcouru la route avec le code DE1439, a atterri à Fuerteventura sans aucun revers.