Un oligopole DeFi rendrait le polkadot interopérable précieux

Des dizaines d’altcoins tentent de devenir l’altcoin qui usurpe Ethereum (CCC :ETH-USD) Dominance de DeFi (finance décentralisée). Pourrait Pièce à pois (CCC :DOT-USD) etre le prémier? Ou, si ce n’est le seul nom qui domine, au moins celui qui devient une force majeure dans l’économie de la blockchain ?

Source : Zeedign.com / Shutterstock.com

En termes d’évolutivité et de sécurité, il est indéniable que son utilité est de bonne foi. Mais ce qui est le plus attrayant, ce sont ses capacités inter-chaînes. Si l’espace DeFi se retrouve avec de nombreux acteurs majeurs, une plate-forme comme celle-ci pourrait finir par être très demandée.

Le problème? Il faudra du temps pour que les choses se déroulent pleinement. La finance décentralisée peut devenir de plus en plus populaire. Mais il est encore à des années d’atteindre la masse critique. Ajoutez à cela ce qui semble être un marché baissier de la cryptographie, et il sera difficile pour n’importe quel nom, y compris Polkadot, de commencer à vraiment rebondir vers ses sommets antérieurs.

Même ainsi, cela ne signifie pas que vous devriez sauter pour l’instant. Avec son plancher un peu au-dessus de 20 $, le moment est peut-être venu pour les investisseurs patients de commencer à l’acheter.

Le potentiel de son interopérabilité

Jetez un œil au domaine des possibles « tueurs d’Ethereum », et dans l’ensemble, leurs arguments de vente semblent similaires. Il s’agit d’une plus grande évolutivité, de temps de transaction plus rapides, de moins de besoins informatiques et de frais moins élevés. Avec de telles similitudes, il est difficile de déterminer quels noms émergents vont décoller et lesquels vont tomber.

Où se situe Polkadot Coin parmi ces résultats ? Tout peut se résumer à la caractéristique clé de sa blockchain, la communication inter-chaînes. Qu’est-ce que la communication inter-chaînes ? C’est la capacité de différentes blockchains à effectuer des transactions les unes avec les autres. Sans cela, il sera difficile pour DeFi de vraiment perturber l’espace des services financiers traditionnels.

Grâce à son utilisation de chaînes de relais, de parachains, de parathreads et de ponts, la plate-forme blockchain 3.0 de Polkadot pourrait répondre au besoin croissant d’une plus grande interopérabilité. Si DeFi finit par être un oligopole, avec de nombreux acteurs majeurs, une plateforme comme celle-ci sera plus que nécessaire. Cela indique une éventuelle utilisation élevée de celui-ci dans l’économie globale de la blockchain. Cela devrait augmenter la valeur du DOT au fil du temps.

Bien que ce soit bon pour le long terme, ce potentiel peut ne pas l’aider à court terme. Mais bien qu’il puisse languir aux prix d’aujourd’hui ou près de ceux-ci, le moment est peut-être venu de commencer à envisager une position.

Polkadot a probablement trouvé son sol

Les perspectives à long terme restent prometteuses pour Polkadot. Mais ne vous attendez pas à ce que le prix de sa pièce augmente à court terme. La crypto dans l’ensemble est dans un marché baissier. Bien que la poussière soit retombée sur le crash du mois dernier, un rebond reste un travail en cours. Pièces établies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ether ont eu du mal à rebondir. Cela a été le cas pour les altcoins des étoiles montantes comme Cardano (CCC :ADA-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD) ainsi que.

Certes, les choses ont surchauffé en crypto au cours du printemps. Alors que les acteurs du marché se rendent compte que la montée en puissance de DeFi/blockchain se prépare depuis des années, ils sont moins disposés à se lancer dans des noms à tout prix. Ils adoptent un point de vue plus « sur la clôture » ​​et attendent de voir comment les choses se déroulent.

En bref, cela va rendre difficile le rebond du DOT-USD à court terme. C’est un signe que vous l’ignorez et que vous optez pour des pièces plus populaires. Pourtant, pour les investisseurs ayant un horizon temporel plus long, plonger aujourd’hui n’est peut-être pas une si mauvaise décision.

Trouver son plancher autour de 24 $, le risque de baisse à partir d’ici peut être minime. Au fur et à mesure que de plus en plus de développements surviennent à propos de Polkadot et que de plus en plus de personnes prennent conscience de son potentiel pour trouver un créneau lucratif dans ce qui pourrait devenir une économie DeFi multi-blockchain, elle finira par sortir de son ornière actuelle et reprendre sa tendance à la hausse vers des niveaux de prix plus élevés.

Achetez Polkadot si vous êtes patient

Polkadot pourrait rester assis pendant un moment. C’est normal pour le cours en ce moment alors que les participants au marché essaient de comprendre où se dirige ensuite le marché global de la cryptographie. Les investisseurs essaient également de déterminer quels altcoins donneront à Ethereum une course pour son argent et lesquels s’épuiseront.

Encore une fois, la plate-forme interopérable de cette pièce peut se trouver dans une position unique (et avantageuse). Même si des rivaux comme Cardano, Polygon et d’autres finissent par devenir plus largement utilisés dans DeFi, il pourrait trouver sa niche. Cela indique sa hausse continue de la valeur au fil du temps.

Bien que ses perspectives restent brillantes, les bénéfices ne seront probablement pas immédiats. Mais alors qu’il trouve son plancher aux prix d’aujourd’hui ou autour de ceux-ci, les investisseurs patients peuvent considérer qu’il est maintenant temps de commencer à constituer prudemment une position sur Polkadot Coin.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.