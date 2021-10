Un olympien des EAU rejoint les stars de demain lors de la soirée de course d’Ultimate Athletics

Ultimate Athletics a accueilli plus de 200 athlètes pour la soirée d’ouverture de la saison Ultimate Racenight.

La soirée a débuté avec l’athlétisme féminin et les épreuves masculines sur le terrain, Yannick Kraus, 14 ans, d’Ultimate Athletics et Jess Ranches, a montré pourquoi il avait remporté l’Ultimate Athlete of the Year, en battant tous ses records personnels dans cinq épreuves et en écrasant quatre clubs. enregistrements. Kraus a récemment été sélectionné pour l’équipe nationale allemande après un été réussi en compétition en Europe. Ce fut une nuit chargée pour Kraus qui a réussi un énorme 6,06 m lors de son premier saut en longueur, un lancer du javelot de 43,40 m, ce qui était une amélioration par rapport à son record personnel de 8 m, ainsi que le lancer du poids de 4 kg à 13,40 m et enfin le sprint du 80 m haies en 11,78 secondes. Il a également remporté sa cinquième médaille d’or au 100 m U15.

Future star: Isobel Chalier a remporté l’or au 1500m

Pendant ce temps, l’athlète ultime Jordan Claasen, 16 ans, était ravi de battre ses records personnels au 100 m (10,94 secondes) et au 200 m (22,57 secondes) en terminant en position de médaille d’argent face à Ali Haji, 16 ans, qui a exécuté en douceur 10,60 secondes et 22,08 secondes, qui étaient de nouveaux records du club U17, montrant une fois de plus pourquoi il fait partie de l’équipe nationale de Bahreïn.

Oliver Demain Ultimate Athlete 16 continue de se faire un nom sur la scène des courses sur route aux EAU. Il a confortablement remporté le 3000m U17 en 9,07 secondes et le 1500m avec un nouveau record personnel de 4,13. Demain est une figure populaire parmi la famille Ultimate Athletics car il fait du bénévolat dans le programme de mini-athlétisme et est un excellent modèle pour l’équipe d’endurance d’élite.

L’athlète olympique des Émirats arabes unis à Tokyo 2020, Mohamed Hassan Al Noobi, a inspiré de nombreuses personnes avec sa victoire sur 200 m en 22,20 secondes. Son conseil aux jeunes est de s’entraîner dur et de faire toutes les compétitions possibles pour acquérir de l’expérience. Al Noobi dit qu’il espère faire à nouveau les Jeux Olympiques à Paris 2024.

Les femmes en tête sur la piste comprenaient l’athlète ultime de longue date Emily Davidson (17 ans) du Dubai College qui a dominé les catégories seniors du 100 m et du 200 m. Isobel Chalier (13 ans), également du Dubai College, a remporté l’or au 1500 m et détient le record du club de 4,42,86, elle a également récemment remporté le défi New Balance Fastest Mile. L’avenir est très prometteur pour Chalier sur la scène du triathlon où elle court déjà avec des triathlètes internationaux d’élite.

Lisa Campbell, fondatrice d’Ultimate Athletics et directrice d’Ultimate Racenight, est ravie que les compétitions reprennent et considère les événements comme une opportunité pour les athlètes de tous niveaux de contre-la-montre et de suivre leurs progrès tout au long de la saison. C’est aussi l’occasion de rencontrer et de rivaliser avec d’autres athlètes de toute la région et de l’académie d’Ultimate Athletics d’Abou Dhabi.

«Je tiens à remercier la Fédération d’athlétisme des Émirats arabes unis pour sa participation à la compétition et New Balance pour son soutien et sa passion pour l’athlétisme de base. Nous attendons avec impatience une saison de compétition passionnante. Prochain Ultimate Racenight le 18 novembre Juniors pour plus de détails sur l’académie qui organise des entraînements pour tous les groupes d’âge, les tout-petits, les jeunes, les adolescents et les adultes, des débutants à l’élite. Pour en savoir plus, visitez www.ultimateathleticsuae.com ou appelez le 050 225 7024.

L’événement a été soutenu par la Fédération d’athlétisme des Émirats arabes unis et le Conseil des sports de Dubaï et la photographie de l’événement par Melissa Lear.

