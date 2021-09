Un olympien plaide coupable d’accusations liées à l’émeute du Capitole

Un ancien olympien a plaidé en rapport avec l’émeute du Capitole des États-Unis plus tôt cette année. Selon CNBC, Klete Keller, un champion olympique de natation, a plaidé coupable à une seule accusation criminelle liée à sa participation à l’émeute qui s’est produite le 6 janvier. abandonné par le tribunal de district des États-Unis à Washington DC

Keller a été vu sur une vidéo le montrant au Capitole lors de l’insurrection avec les partisans de Donald Trump. Il portait une veste avec l’inscription “USA” dans le dos. Keller a été impliqué dans une foule qui a bousculé la police en essayant de nettoyer la rotonde dans la légende. Il sera condamné à une date ultérieure et pourrait purger entre 21 et 27 mois de prison si un juge le juge opportun.

Lorsque Keller a été inculpé par un grand jury en février, Sarah Hirshland, PDG du Comité olympique et paralympique des États-Unis, a publié une déclaration. “Tout d’abord, je condamne fermement les actions des émeutiers au Capitole des États-Unis”, a déclaré Hirshland dans un communiqué sur Twitter. « Chez nous et partout dans le monde, les athlètes de l’équipe américaine sont tenus à un niveau très élevé car ils représentent notre pays sur le terrain de jeu et en dehors. Ce qui s’est passé à Washington, DC, était un cas où cette norme n’a clairement pas été respectée. ”

USA Swimming a également publié une déclaration, déclarant: “Nous respectons les droits des particuliers et des groupes de manifester pacifiquement, mais n’approuvons en aucun cas les actions prises par ceux du Capitole la semaine dernière.” Keller, 39 ans, a remporté cinq médailles olympiques lors de trois Jeux olympiques différents. Il a remporté le bronze et l’argent aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney, l’or et le bronze aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes et l’or aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin.

“Je regrette d’être si concentré sur la natation”, a déclaré Keller à Olympic Talk en 2014 lorsqu’on lui a posé des questions sur sa carrière. “C’est vraiment gratifiant, cela peut parfois être une source d’inspiration pour vous-même et pour les autres, mais à la fin, d’un point de vue individuel, c’est juste un sport. Il y a tellement plus dans la vie après, tellement de choses qui sont bien plus importantes. Avoir mon Les enfants étaient incroyables. J’aurais dû consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir à ma carrière et à ce que je faisais après la natation. Je viens d’avoir une vision en tunnel avec la natation. “