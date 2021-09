Un opérateur privé reçoit un hélicoptère ACH145 à la pointe de la technologie

La gamme d’hélicoptères ACH est appréciée des passagers et des pilotes pour ses intérieurs élégants, sa conduite douce et silencieuse qui lui est associée.

Un opérateur privé en Inde a récemment reçu un hélicoptère ACH145, une version premium de la machine bimoteur H145, d’Airbus Corporate Helicopters. Cet hélicoptère destiné à des fins privées et professionnelles sera piloté au nom du propriétaire qui a l’expérience d’être un exploitant d’aéronefs depuis près de deux décennies.

Cet hélicoptère est le premier ACH145 en Inde du leader européen des hélicoptères qui entrera en service plus tard cette année. Et cette machine présente le concept de cabine intérieure ACH Line en Shadow Harmony avec une livrée extérieure sur mesure.

À propos de la livraison de l’hélicoptère au client en Inde, Frédéric Lemos, directeur d’ACH, a déclaré : « Ceci est principalement adapté à l’Inde, en raison de ses performances impressionnantes dans des conditions chaudes et élevées et d’excellents niveaux de confort. »

Gamme d’hélicoptères ACH

Selon Airbus, la gamme se compose de différentes variantes, outre l’ACH125 ; il existe ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 et ACH175 qui sont des modèles légers et moyens. Une large gamme de finitions d’avions de conception premium est également disponible. Et aussi des solutions sur mesure pour tous les modèles sont disponibles.

Alliant confort et utilité, l’hélicoptère livré est équipé d’un système avionique numérique Helionix à la pointe de la technologie.

La gamme d’hélicoptères ACH est appréciée des passagers et des pilotes pour ses intérieurs élégants, sa conduite douce et silencieuse qui lui est associée.

ACH145 est le résultat d’une réinvention constante. Le désir de pousser pour plus. Pour aller au-delà de l’attendu.

Avec plus de huit configurations possibles, il s’agit de la cabine la plus flexible de l’industrie et la plus susceptible d’offrir une solution intérieure répondant aux exigences les plus strictes du client.

Conçu pour être partagé, l’intérieur est accueillant : un sanctuaire en mouvement. Quatre à huit sièges individuels offrent un confort incomparable et une esthétique élégante et énergique.

Un espace exceptionnel, conçu pour la meilleure expérience passager.

L’ACH145 allie parfaitement tous les aspects de la performance. Combinaison inégalée d’autonomie, de confort et de fiabilité.

Conçu dans un souci de sécurité, le dernier poste de pilotage Helionix est doté d’un logiciel intuitif avancé, d’un système de vision synthétique et d’un pilote automatique à quatre axes avec une protection complète de l’enveloppe pour une précision et un contrôle ultimes.

La technologie de pointe ACH145 assure une interface homme-machine plus intelligente et ergonomique.

