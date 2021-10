Un ophtalmologiste utilisant l’iPhone 13 répond aux critiques

Nous avons récemment rapporté qu’un ophtalmologiste utilisait la nouvelle fonction de macrophotographie de l’iPhone 13 pour documenter les progrès du patient.

Korn a été critiqué dans certains milieux, des personnes suggérant qu’il devrait plutôt utiliser un reflex numérique avec un objectif macro approprié, et a maintenant expliqué pourquoi ce n’est pas nécessaire…

Le site de photographie Petapixel a interviewé Korn.

Les photos ont été partagées par . et d’autres médias et sur les réseaux sociaux. Mais sur la base de certains des commentaires qu’il a vus, il dit qu’il pense qu’il y a une certaine confusion quant à la raison pour laquelle il utilise l’iPhone en premier lieu.

“Il y a une certaine confusion quant à savoir si la caméra va remplacer les examens ou des caméras plus grandes”, a-t-il déclaré dans une interview avec PetaPixel. « Disons que vous avez une affection oculaire ou un problème oculaire et que vous devez consulter un médecin et que vous le voyez six mois plus tard et que vous demandez« hé, à quoi ça ressemble par rapport à la dernière fois ». Pensez-vous que le médecin se souvient? Ils ne peuvent pas se souvenir. Ils regardent les notes et les descriptions verbales.

Le Dr Korn dit que c’est pourquoi les médecins qui veulent être consciencieux prendront des photos pour suivre les progrès en plus de prendre des notes copieuses. Certains commentaires en réponse à son message sur LinkedIn ont encouragé le Dr Korn à utiliser une caméra autonome de meilleure qualité afin qu’il puisse voir plus de détails, mais le médecin explique que ce n’est pas le but de ce qu’il fait.

« Je l’utilise pour la documentation. J’ai juste assez d’informations pour savoir si c’est grave ou pas », précise-t-il.