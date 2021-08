Un or à revendiquer en escalade

Alberto Ginés m’a été amené par son père quand il avait onze ans pour voir s’il pouvait l’entraîner. J’avais de l’expérience avec des grimpeurs qui avaient fait de très bonnes apparitions internationales. Et de là est né l’intérêt pour la compétition. Je me souviens de celui en Italie qui était très mauvais et la famille m’a beaucoup soutenu. Et là, nous nous sommes rencontrés. Et depuis lors, sa famille et la mienne sont liées. Mes enfants, plus jeunes que lui, ont toujours grimpé ensemble. On sortait, on allait s’entraîner, puis je venais à Barcelone une ou deux fois par mois. Plus tard, nous avons réussi à l’amener en RCA.

Je suppose que cet or fait l’histoire. Ce sont les premiers Jeux Olympiques auxquels l’escalade est entrée. Et nous n’étions pas favoris, mais nous avons tout donné. Nous avons laissé notre peau. Si je dois souligner quelque chose à propos de Ginés, c’est sa ténacité. Et le plus important : il sait se relever quand il tombe. Parfois, vous avez besoin d’un soutien, mais pour de bon les coups.

Notre style de formation est transversal. Technique, mais aussi comment on se sent quand on s’entraîne plus fort… Et puis la tactique de la compétition. Ginés s’est beaucoup amélioré en vitesse. J’ai pris les rênes. En tant qu’entraîneur d’athlétisme, j’ai pensé que je pouvais contribuer. Cela ressemble beaucoup à un événement sportif et c’est comme ça que je l’ai organisé. Cela a plutôt bien fonctionné pour nous.

Il est devenu clair que Le point fort d’Alberto est la difficulté, mais alors le bloc irait. Les quelques installations en Espagne, davantage à usage commercial, ne reflètent pas les défis dont nous avons besoin. Parce que nous n’avons qu’un seul mur pour entraîner la vitesse à Pampelune. Et c’est ainsi que nous avons fait pendant douze week-ends consécutifs, contactant des techniciens pour nous donner un coup de main… Allez, entraînez-vous, dormez et revenez. Nous devons faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons ; donc pour Paris 2024 on va forcément l’améliorer.

Je ne sais pas ce que signifie cet or pour l’escalade. J’aimerais que les gens nous connaissent et nous aident. Je demanderais à pouvoir mieux m’entraîner. Simplement ça. Voilà cet or.

David Maciá est l’entraîneur d’Alberto Ginés