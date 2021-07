Un oracle dans la délégation espagnole

28/07/2021

Act à 11:14 CEST

Manoj Daswani

La délégation espagnole à Tokyo a son oracle particulier en Jaime Gomez (Talavera de la Reina, 1987), un habitué des expéditions depuis les Jeux de Londres et qui vient en ‘freelance’, car c’est la formule qu’il a trouvée pour assouvir sa passion du sport et pouvoir assister aux plus importantes compétitions multisports événement de la planète. Ses compétences en communication et en réseaux sociaux lui permettent d’exercer dans ce domaine, bien que sa formation soit différente et porte sur le management et l’éducation physique. Il prépare actuellement un doctorat à l’INEF de Catalogne.

L’étiquette “oracle” est due au fait qu’elle devine depuis des années combien de médailles l’Espagne remportera à chaque édition des Jeux d’été. Alors chaque jour il faut le consulter, pour voir où vont tomber les podiums. Attention : votre pronostic pour cette épreuve olympique se situe au bout de ces lignes.

« Ma passion pour les Jeux vient de ma passion pour le sport. À l’âge de cinq ou six ans, je me souviens que quand j’ai commencé à lire des journaux sportifs, curieusement, je commençais toujours par la fin. Alors je me suis intéressé et mon intérêt pour les sports minoritaires augmenté », révèle.

Ses premiers souvenirs olympiques remontent à Atlanta. Il était un petit garçon de huit ans quand il a vu à la télévision Ernesto Perez Réussir en judo et les filles en gymnastique pleurent sur le podium. Son histoire d’amour avec les Jeux n’a fait que grandir depuis, mais pour des raisons d’âge, il lui est impossible de se souvenir de Barcelone 92, un rendez-vous qu’il considère “une référence incontestable”.

“J’ai beaucoup lu sur l’Olympisme. Et d’après mes lectures, Barcelone 92 change non seulement la réalité du sport espagnol, qui bien sûr, mais aussi le pays sous certains aspects. Les Espagnols ont commencé à croire que nous étions un pays adapté à la nouvelle réalité de l’extérieur, il a commencé à nous voir avec des yeux différents », souligne-t-il.

James Il a déjà couvert trois Jeux Olympiques. “Nous tous qui venons, nous trouvons des milliers d’anecdotes au quotidien. Ce sont 16 jours très intenses”, explique-t-il. Et lorsqu’on lui demande de quel moment il se souvient le plus, il répond sans hésiter. “Le truc, c’est que je suis allé à Londres grâce à une accréditation de base et que j’ai obtenu tout à la dernière minute. Et aux Jeux, il faut mettre beaucoup de visage sur tout, comme tout dans la vie. Je me souviens que je ne pouvais pas accéder la finale du water-polo féminin et je voulais le faire même si je n’y arrivais pas. Alors j’ai passé les contrôles, en tournant l’accréditation pour qu’on ne la voie pas, en profitant de la confusion… et j’ai fini par être en la case avec les princes de l’époque. Ce n’était pas le résultat souhaité mais j’étais dans un des moments historiques de notre sport”, se souvient-il.

Concernant ces Jeux au Japon, il comprend que pour les valoriser “il faut prendre en compte le changement culturel”. “Ce que nous voyons comme normal, ils le voient comme un sacrilège. Ce que j’aime le plus chez les Japonais, c’est le dévouement qu’ils ont envers les autres, la courtoisie et la gentillesse. C’est apprécié dans un pays étranger qu’ils vous reçoivent toujours avec des salutations et un sourire; les Japonais portent ça comme standard. Le point négatif : c’est qu’ils sont très stricts dans certains comportements et ne sont pas du tout flexibles. Les Latinos ont du mal à être rigides et qu’ils ne sont pas capables de changer certaines choses », dit-il tout en désespérant de problèmes croissants de transport.

Et maintenant oui, voici votre piscine. “Comme j’ai une opinion formée sur le sport espagnol, je n’aime pas donner un chiffre exact mais j’aime une épingle à cheveux. Je pense que nous allons nous en tenir aux chiffres habituels car l’espagnol est un modèle qui a émergé à Barcelone et n’a pas changé à ce jour Si vous faites toujours la même chose, les résultats seront toujours les mêmes. L’Espagne reste dans la fourchette des 16 à 20 médailles parce que ce que nous avons est ce que nous avons. Nous avons besoin d’une socialisation du sport », dit-il. James prévisions 18. Il considère le karaté comme un foyer sûr, a de grands espoirs pour la voile et compte sur environ quatre podiums dans les sports d’équipe. Il a vu le water-polo masculin très fort. Il est commode de faire attention à lui. Pour ceux d’entre nous ici, c’est presque un oracle.