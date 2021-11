Un ordinateur Apple-1 rare dans un boîtier en bois de koa rapporte 400 000 $ aux enchères

Un rare ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel s’est vendu pour 400 000 $ aux enchères cette semaine, selon John Moran Auctioneers en Californie (via BBC News).



Le rare Apple-1 à boîtier en bois de koa hawaïen n’a eu que deux propriétaires, un professeur d’université et son étudiant à qui il a vendu la machine pour 650 $. La vente comprenait des manuels d’utilisation et des logiciels Apple sur deux cassettes.

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, aurait construit 200 des ordinateurs Apple-1 et en aurait vendu 175, ce qui en fait un objet de collection rare.

L’ordinateur était à l’origine proposé sous forme de circuit imprimé nu à vendre en kit et complété par des amateurs d’électronique, mais Steve Jobs a ensuite vendu 50 unités entièrement assemblées de l’ordinateur à The Byte Shop en Californie, et le boîtier en bois de koa a été ajouté par le pionnier des premiers détaillants d’ordinateurs.



« C’est en quelque sorte le Saint Graal pour les collectionneurs d’électronique et de technologie informatique vintage », a déclaré Corey Cohen, expert d’Apple-1, au Los Angeles Times avant la vente aux enchères de mardi. « Cela le rend vraiment excitant pour beaucoup de gens. »

Un autre ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel s’est vendu pour 458 711 $ l’année dernière.

