Un ordinateur portable avec 16 Go de RAM et Intel Core i7 qui éclipse le MacBook montrant sa puissance avec Windows | La technologie

Malgré le fait qu’Apple ait réussi à positionner les MacBooks comme le portable de référence pour les professionnels, Windows 10 reste assez attractif, en particulier dans les portables haut de gamme.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d’acheter un ordinateur portable dès maintenant, c’est qu’il n’y a pas un mais plusieurs modèles à des prix très compétitifs, et de différentes marques et systèmes d’exploitation. Un bon exemple en est le MacBook Air, qui est réduit de 150 euros sur Amazon.

Heureusement, il existe un choix au-delà d’Apple et de macOS. Par exemple, ASUS a un ordinateur à vendre pour 809 euros qui peut sans aucun doute rivaliser de vous à vous avec n’importe qui. C’est lui Asus F415JA-EK637T ​​​​et il est vendu par PcComponentes avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Cet ordinateur portable avec Intel Core i7 et 16 Go de RAM est une bonne option si vous voulez un modèle léger et puissant avec la capacité d’exécuter toutes les applications dont vous avez besoin.

Avec Intel Core i7 de 10e génération et 16 Go de RAM il est plus que clair que la puissance ne manque pas, et qu’avec Windows 10 vous pourrez exécuter n’importe quel programme ou même des jeux, malgré le fait qu’il ne dispose pas de carte graphique dédiée.

Il est également assez léger en termes de poids, avec seulement 1,6 kg. C’est un poids serré si l’on tient compte du fait que son écran est de 14″, bien plus grand que celui des MacBooks et autres portables de type ultrabook par exemple.

Voici ses principales spécifications en termes de composants :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,6 kg Processeur : Intel Core i7-1065G7 Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Évidemment, il existe d’autres ordinateurs portables plus abordables et qui valent également la peine, bien que plus la puissance est élevée, plus l’équipement durera longtemps et offrira de bonnes performances, et en cela ce modèle ASUS est plus que suffisant.

Dans un environnement professionnel, c’est important et précisément l’une des choses les plus importantes si vous recherchez un ordinateur portable pour travailler au quotidien.

Il va sans dire que PcComponentes est un magasin de confiance totale et absolue, avec de nombreuses années d’expérience dans le secteur et étant l’un des magasins de référence pour tout ce qui a trait à l’informatique.

