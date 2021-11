Un ordinateur portable avec Ryzen 7 pour 559 euros : l’Acer Aspire 3 balaye chez PcComponentes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des cadeaux les plus recherchés à faire en ce moment aux portes de Noël sont les différents ordinateurs portables. Bien que les moins exigeants puissent être trouvés à un bon prix tout au long de l’année, seuls les plus haut de gamme ont tendance à être abaissés à ces dates intéressantes, et maintenant vous avez une chance.

Et maintenant, grâce à PC Components, nous avons l’un des ordinateurs portables les plus avant-gardistes du moment avec un prix réduit et pour une durée très limitée. C’est un ordinateur portable qui se distingue par Processeur AMD Ryzen 7 et 512 Go de stockage SSD, et maintenant pratiquement sans prix.

Et maintenant, vous pouvez acheter l’Acer Aspire 3 pour seulement 559 euros en Composants PC, pas moins de 140 euros de moins que son prix précédent, et il reste très peu d’unités.

Cet ordinateur portable à la pointe de la technologie est réduit à seulement 559 euros et avec Windows 10 inclus

L’ordinateur portable Acer Aspire 3 à 559 euros bénéficie d’une remise de 20%, et vous pouvez le recevoir chez vous dans les prochaines heures par colis express ou vous pouvez le récupérer dans votre magasin PC Components le plus proche.

Il se distingue par le processeur AMD Ryzen 7 et 512 Go de stockage de type SSD, ce qui garantit la vitesse de lecture et d’écriture la plus élevée.

Pariez sur un panneau 15,6 pouces en résolution FullHD, sa batterie lithium-ion à deux cellules qui durera plusieurs heures par jour avec vos demandes et en plus de cela, elle est livrée avec le système d’exploitation Windows 10 Home 64 bits entièrement intégré, vous n’avez donc pas besoin d’acheter une licence séparée.

C’est l’une des meilleures offres que vous ayez sur les ordinateurs portables haut de gamme et que vous pouvez avoir dès maintenant à un prix pratiquement offert en un seul clic.

