Un ordinateur portable Windows 10 ne pesant que 1,3 kg et à un prix avantageux: Amazon le vend 299 euros | La technologie

Si vous recherchez un ordinateur portable léger équipé de Windows, il y en a un que vous pouvez acheter à prix réduit sur Amazon et PcComponentes, un ASUS qui offre suffisamment pour étudier et travailler à la maison.

Au cours de la dernière année, tout a changé. Nous passons beaucoup plus de temps à la maison et surtout nous travaillons et étudions davantage à domicile, ce qui signifie que les ventes d’ordinateurs portables ont grimpé en flèche dans le monde entier, même si tout le monde ne peut pas se permettre une grosse dépense.

Pour ceux qui veulent un ordinateur portable bon marché et Windows 10, il existe une offre parfaite en ce moment: Amazon vend un ASUS avec cet OS pour seulement 299 euros, le même prix que dans PcComponentes, qui propose également la livraison gratuite.

Cet ordinateur portable à bas prix a Windows 10 comme système d’exploitation, un stockage eMMC et un processeur Intel Celeron assez solvant.

C’est un modèle de base, avec des fonctionnalités simples mais avec possibilité d’exécuter presque toutes les applications dont vous aurez besoin, telles que Zoom, Office ou Google Chrome, pour citer les exemples les plus courants.

L’une de ses caractéristiques les plus notables est son poids, ou plutôt son absence: il pèse à peine 1,3 kg, il est donc idéal pour les étudiants et les travailleurs qui ont besoin de transporter leur ordinateur d’ici à là.

Bien sûr, avec un Intel Celeron N4010, vous ne pouvez pas gérer des applications ou des jeux plus lourds, pour lesquels vous auriez besoin d’un modèle beaucoup plus puissant.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales spécifications techniques:

Taille de l’écran: 14 “Résolution de l’écran: Full HD Poids: 1,3 kg Stockage: 64 Go de mémoire RAM eMMC: 4 Go Système d’exploitation: Windows 10 Home

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le stockage est limité et au format eMMC, le même qui est habituellement utilisé dans les tablettes et les mobiles, bien que vous puissiez l’étendre avec une microSD, une clé USB ou un disque dur externe si vous préférez.

Le fait qu’il soit livré avec Windows 10 ne peut pas être tenu pour acquis dans des modèles aussi bon marché que celui-ci, bien que cela soit apprécié car cela vous évite d’avoir à installer le système d’exploitation vous-même.

La livraison est gratuite sur Amazon et PcComponentesBien que dans le cas d’Amazon, si vous êtes pressé, vous devez passer la commande en tant qu’utilisateur Prime si vous souhaitez qu’elle arrive le plus rapidement possible.

