Un ordinateur portable Windows presque parfait

Le Dell XPS 13 est depuis longtemps la référence pour ceux qui veulent une expérience d’ordinateur portable Windows haut de gamme. Dell a sérieusement innové en matière de conception au fil des ans, tout en offrant d’excellentes performances et des fonctionnalités haut de gamme. Cela ne changera pas de sitôt, mais ce qui change, c’est la concurrence accrue, à la fois de la part des fabricants d’ordinateurs portables Windows et d’Apple, qui a sans doute construit un ordinateur portable qui redéfinit le marché du nouveau MacBook Air.

Mais Dell ne laisse pas tomber cette concurrence. L’ordinateur portable Dell XPS 13 (9310) dispose d’un écran OLED, d’une option pour une résolution 4K, et plus encore. En d’autres termes, cet ordinateur portable est parfait pour ceux qui se soucient des chiffres, mais ne veulent pas sacrifier la portabilité.

Comment fonctionne le Dell XPS 13 (9310) ? Je l’utilise depuis un moment maintenant pour le savoir.

Conception d’ordinateur portable Dell XPS 13

Depuis des années, le Dell XPS 13 propose un design de pointe et le 9310 est vraiment époustouflant. Les lunettes sont ultra-fines sans sacrifier des éléments tels que le placement de la webcam, l’appareil est extrêmement fin et il est clairement construit à partir de matériaux de qualité supérieure.

L’ordinateur portable est disponible en deux couleurs : une avec un extérieur argent platine et un intérieur noir, et une avec un extérieur givré et un intérieur blanc arctique. Nous examinons ce dernier, et c’est un super look. N’ayant testé l’ordinateur portable que pendant une durée limitée, il est difficile de dire si l’intérieur blanc se salira avec le temps. Mais le repose-poignets en fibre de carbone semble être relativement facile à nettoyer. Dell dit qu’il a également un revêtement résistant aux taches, ce qui devrait aider à prévenir la décoloration.

Il est important de souligner qu’il existe un certain nombre de conceptions XPS. Il existe une version 2 en 1 du XPS 13, qui a une charnière à 360 degrés, et il existe un XPS 15 et un XPS 17, avec des écrans plus grands. Le modèle que nous examinons est le non-2-en-1-XPS 13.

Comme nous l’attendons des ordinateurs portables de la série XPS, l’ordinateur portable XPS 13 offre un design très moderne. Vous obtiendrez un écran bord à bord, avec une lunette juste assez grande pour loger une webcam en haut. Nous sommes heureux que Dell semble être complètement passé des webcams de bas de gamme d’il y a quelques années. Nous reviendrons sur l’affichage un peu plus tard.

L’extérieur est aussi incroyablement beau. L’appareil offre un extérieur en aluminium mat qui me rappelle l’argent offert par le MacBook Air. Avec une épaisseur de 14,8 mm, il est plus fin que le MacBook Air, et il est très léger et portable.

Sur les bords, vous obtiendrez deux ports Thunderbolt 4, un emplacement pour carte MicroSD et une prise casque. Ce n’est pas un choix énorme – et même si je comprends que les ports Thunderbolt 4 sont super polyvalents, j’aurais aimé en voir au moins un ou deux de plus.

Clavier et pavé tactile pour ordinateur portable Dell XPS 13

En tant que personne qui tape pour gagner sa vie, un clavier solide est important. Heureusement, le clavier du Dell XPS 13 est agréable. Les touches offrent une bonne distance de déplacement et leur espacement facilite la saisie avec précision. Le fait que le repose-mains soit confortable et doux au toucher aide également.

Ensuite, il y a le pavé tactile, et c’est génial. C’est un peu plus grand que les pavés tactiles de la génération précédente, et cela aide vraiment. J’ai trouvé le pavé tactile précis et confortable, ce qui permet de faire défiler facilement de longues pages Web et de zoomer si nécessaire.

Écran pour ordinateur portable Dell XPS 13

Lorsque vous achetez l’ordinateur portable Dell XPS 13, l’une des décisions les plus importantes que vous devrez prendre est le type d’écran que vous souhaitez. Il y a en fait quatre options au total. Le modèle de base est livré avec un écran LED FHD+. Le prochain modèle vous offre la même chose, avec la prise en charge du toucher. Ensuite, il y a l’écran OLED tactile 3,5K, c’est ce que nous examinons. Le dernier mais non le moindre est un écran LED 4K avec prise en charge tactile.

L’écran OLED du modèle que nous examinons est époustouflant. Toutes les options d’affichage sont au format 16:10, et bien que ce soit un peu inhabituel, je l’aime bien. Cela permet au XPS 13 d’afficher plus de contenu que les écrans 16:9 des anciens modèles XPS 13, et cela peut aider.

La résolution est facilement assez élevée aussi. Certains préfèrent le vrai 4K, mais à mon avis, la résolution 3,5K est assez proche. Le texte est incroyablement net, tandis que les images sont nettes et détaillées. Le modèle OLED n’est pas aussi lumineux que le modèle LED, mais il reste suffisamment lumineux pour la plupart des utilisations. Et, les avantages des vrais niveaux de noir font que le compromis en vaut la peine.

De manière générale, l’écran est capable de fournir des couleurs vives et des niveaux de noir profonds. Cela en fait un excellent ordinateur portable pour regarder des films, éditer des photos, jouer à des jeux, etc. Cela ne fera peut-être pas la plus grande différence pour des choses comme la productivité, mais l’utilisation de la technologie OLED peut également aider à économiser sur la durée de vie de la batterie.

La sensibilité au toucher sur l’ordinateur portable est assez bonne. J’apprécie vraiment d’avoir le support tactile sur un ordinateur portable, même si techniquement ce n’est pas un 2-en-1, et même si je n’utilise pas beaucoup le tactile.

Performances et batterie de l’ordinateur portable Dell XPS 13

L’ordinateur portable Dell XPS 13 n’est pas seulement une belle machine, c’est aussi un élément matériel très performant. Maintenant, cela aide vraiment que nous examinions le modèle avec la puce Intel Core i7-11685G7, mais même le modèle de base, avec sa puce Core i3, devrait être assez puissant pour la plupart des utilisateurs.

Avec l’Intel Core i7 et 16 Go de RAM, cet ordinateur portable était facilement capable de gérer toutes les tâches quotidiennes que nous pouvions lui confier. Dans une journée de travail normale, nous avions des dizaines d’onglets ouverts à la fois, ainsi que le logiciel d’édition d’images GIMP et Slack, et nous rencontrions rarement autre chose que le plus bref des bégaiements.

L’appareil s’est également bien comporté dans les benchmarks. Nous avons atteint 1530 dans le score monocœur de GeekBench 5 et 5605 dans son score multicœur. Sur le processeur CineBench R23, nous avons atteint 1446 dans le score monocœur et 4406 dans les performances multicœurs.

Bien sûr, ce n’est probablement pas l’ordinateur portable à acheter pour les joueurs. Alors que l’ordinateur portable peut facilement gérer des jeux moins exigeants, si vous essayez d’exécuter quelque chose de plus moderne et graphiquement intense, vous allez rencontrer des problèmes.

Bien sûr, toutes ces fonctionnalités de haute technologie peuvent absorber la puissance de la batterie relativement rapidement. Le résultat est que si la durée de vie de la batterie du Dell XPS 13 (9310) est bonne, elle n’est pas excellente. J’ai pu faire passer l’ordinateur portable pendant la majeure partie d’une journée de travail normale de huit heures, mais pas tout le long. Je soupçonne que la plupart auront un kilométrage similaire – et par conséquent, si vous devez utiliser votre appareil pendant de longues périodes, il vaut la peine de garder un chargeur dans votre sac à dos.

Logiciel et fonctionnalités pour ordinateur portable Dell XPS 13

L’ordinateur portable Dell XPS 13 est l’un des appareils haut de gamme de Dell et, par conséquent, il y a beaucoup moins de bloatware et de publicité à gérer. Ce n’est pas complètement exempt de ces problèmes cependant. Par exemple, j’ai reçu des publicités pour Dropbox, ainsi que des invites pour activer des éléments comme OneDrive. L’ordinateur portable est également livré avec le logiciel McAfee, ce qui n’est presque jamais amusant. Mais, l’expérience de Windows 10 sur le XPS 13 se sentait définitivement plus réduite que certaines autres options.

L’ordinateur portable XPS 13 devrait prendre en charge Windows 11 lors de sa sortie dans quelques mois, mais nous n’avons pas installé la version bêta de Windows 11 sur cette machine.

Conclusion

Le Dell XPS 13 (9310) est une progression naturelle pour Dell, et encore un autre succès. Sérieusement, cette machine est magnifique. Ce n’est pas parfait – la durée de vie de la batterie est assez terne – mais elle s’en rapproche assez.

Bien sûr, l’appareil est également assez cher. Le modèle de base de l’ordinateur portable commence à 1 020 $ et le modèle que nous avons examiné coûte 1 800 $. De nos jours, vous n’avez pas nécessairement besoin de dépenser autant d’argent pour obtenir un ordinateur portable haut de gamme, mais vous voudrez certainement le faire.

La compétition

Apple a sérieusement menacé les fabricants de Windows, et si vous n’êtes pas lié à un système d’exploitation, le MacBook Air est absolument l’ordinateur portable qu’il vous faut. Il fonctionne toujours bien, offre une bien meilleure durée de vie de la batterie et vous obtiendrez toujours ce design haut de gamme. Cependant, si vous souhaitez vous en tenir à Windows, le Dell XPS 13 est la meilleure option dans sa gamme de prix.

Dois-je acheter l’ordinateur portable Dell XPS 13 ?

Oui. Si vous êtes prêt à dépenser de l’argent et que vous voulez une machine fonctionnant sous Windows, le Dell XPS 13 est l’ordinateur portable à acheter.

