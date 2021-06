Un organisme britannique de surveillance de la concurrence enquête sur le duopole des plateformes de smartphones Apple et Google

in

Aujourd’hui, l’organisme britannique de surveillance de la concurrence (l’Autorité de la concurrence et des marchés) a annoncé une enquête officielle sur l’écosystème des appareils mobiles, citant le duopole effectif d’Apple et de Google.

Le groupe étudiera la domination d’iOS et d’Android et le contrôle qu’ils exercent sur l’App Store et le Google Play Store, ainsi que sur Safari et Chrome.

En mars, la CMA a déjà annoncé une enquête spécifique pour déterminer si les conditions de l’App Store d’Apple se favorisent injustement et nuisent aux développeurs tiers.

L’AMC a déclaré que les consommateurs pourraient être perdants dans un large éventail de domaines. Les magasins d’applications ont été décrits comme des passerelles vers une variété de produits, notamment la musique, la télévision et le streaming vidéo, les services de fitness, les achats et les services bancaires. L’impact sur les produits secondaires comme les haut-parleurs intelligents, les montres intelligentes et la technologie de la maison intelligente était également dans le mélange.

L’étude recherche des preuves d’une réduction de l’innovation dans ces secteurs en raison du comportement et du pouvoir de marché d’Apple et de Google. Les résultats de l’étude seront publiés dans un an.

« Apple et Google contrôlent les principales passerelles par lesquelles les gens téléchargent des applications ou naviguent sur le Web sur leurs mobiles, qu’ils souhaitent faire des achats, jouer à des jeux, diffuser de la musique ou regarder la télévision. Nous cherchons à savoir si cela pourrait créer des problèmes pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent joindre les gens via leurs téléphones.

Il ne s’agit que du dernier organisme officiel à annoncer des enquêtes sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles d’Apple et de Google, alors que les « Big Tech » deviennent une priorité pour tous les décideurs politiques du monde entier. L’un des jugements les plus médiatisés à ce jour est une décision préjudicielle de la Commission européenne selon laquelle la réduction de 30% des achats intégrés d’Apple a injustement diminué la concurrence dans le streaming musical.

