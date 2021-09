Un organisme caritatif de 16 milliards de dollars autorise les dons de Bitcoin via le Giving Block

The Giving Block, une organisation majeure axée sur l’industrie des dons de crypto-monnaie, continue d’étendre sa portée caritative crypto avec un nouveau partenariat.

L’organisation travaillera avec le fournisseur de plate-forme caritative RenPSG pour permettre à ses donateurs de transférer des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) dans de nouveaux fonds conseillés par les donateurs pour soutenir les organisations à but non lucratif et d’autres organisations caritatives, a annoncé The Giving Block le 23 septembre.

Dans le cadre du partenariat, RenPSG commencera à proposer une solution qui permet aux organisations caritatives d’accepter plus de 45 crypto-monnaies différentes telles que BTC, Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE).

La Renaissance Charitable Foundation, un sponsor de fonds conseillé par les donateurs, sera le premier des clients institutionnels de RenPSG à commencer à accepter des dons cryptographiques via la nouvelle solution à partir de cette semaine, a déclaré The Giving Block.

Fondée en 1987, RenPSG est une plate-forme caritative de premier plan qui exploite une solution personnalisée conseillée par les donateurs qui fournit un logiciel philanthropique propriétaire connu sous le nom de DFX. Selon The Giving Block, RenPSG a soutenu 16,6 milliards de dollars d’actifs de fonds conseillés par des donateurs pour des sociétés financières et des organisations à but non lucratif à travers les États-Unis en 2020.

“Avec la portée massive de RenPSG, The Giving Block fait un pas de plus pour faire de la crypto-philanthropie un phénomène mondial”, a noté l’organisation sur Twitter.

Kelly Palmer, PDG de RenPSG et vice-président des opérations de croissance stratégique, a noté que la plate-forme adopte les dons cryptographiques en réponse à l’adoption croissante de l’industrie :

« Au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaie a augmenté, le nombre de dons de crypto-monnaie a également augmenté. Nous espérons que nombre de nos clients profiteront de cette solution pour diversifier les types d’actifs qu’ils acceptent dans leur offre de fonds conseillés par les donateurs et susciter l’intérêt d’un tout nouveau groupe de donateurs. »

En rapport: eToro engage 1 million de dollars dans le projet de revenu de base universel GoodDollar

Fondée en 2018, The Giving Block est une solution de don de crypto-monnaie de premier plan visant à aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds dans des crypto-monnaies comme Bitcoin. Lundi, l’organisation a annoncé qu’elle était en passe de traiter plus de 100 millions de dollars de dons en crypto en 2021. The Giving Block espère également faciliter 1 milliard de dollars de dons en crypto en 2022 grâce à une série de partenariats qui seront lancés dans le quatrième trimestre 2021 avant une saison de dons.