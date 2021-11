Un organisme de bienfaisance qui ne paiera pas pendant des siècles ? Bienvenue dans le longtermisme.

Un mathématicien français a un jour tenté de se moquer de Benjamin Franklin. Il a écrit une parodie des opinions économiques de Franklin, plaisantant en disant qu’il ferait probablement quelque chose de très étrange, comme laisser de l’argent dans son testament pour une œuvre caritative, mais stipule qu’il doit encaisser des intérêts pendant des centaines d’années avant de pouvoir être dépensé.

Franklin savait que c’était censé être de la moquerie, mais il pensait que c’était une idée brillante. En 1785, il écrit au mathématicien Charles-Joseph Mathon de la Cour pour le remercier de l’inspiration. Ensuite, il a rédigé un testament laissant 1 000 £ chacune aux villes de Boston et de Philadelphie, mais stipulant que l’argent serait investi pendant 100 ans, une partie étant déboursée après cela et le solde devant être entièrement distribué dans 200 ans.

Cela a très bien fonctionné : dans les années 1990, Boston a reçu environ 5 millions de dollars et Philadelphie 2,3 millions de dollars, tous destinés à des causes caritatives.

L’expérience de Franklin était un exemple précoce de ce que les philanthropes appellent aujourd’hui « investir pour donner », où vous investissez de l’argent dans un but lucratif (plutôt que de le donner tout de suite) afin d’avoir un impact plus important plus tard. C’est une approche peu orthodoxe du don, et il y a beaucoup de place pour le débat sur ses avantages et ses inconvénients, mais c’est un multiplicateur d’impact potentiellement énorme dans la philanthropie. Maintenant, une nouvelle initiative philanthropique cherche à faire ce que Franklin a fait, mais pas seulement pour Boston et Philadelphie – pour le monde entier.

Founders Pledge, une organisation qui accompagne les entrepreneurs engagés à reverser une partie de leurs revenus à des œuvres caritatives efficaces, a lancé le Patient Philanthropy Fund (PPF) visant à préserver l’avenir à long terme de l’humanité.

Le fonds a été lancé avec 1 million de dollars, grâce à des donateurs tels que le co-fondateur de Skype, Jaan Tallinn. Ce n’est pas beaucoup pour l’instant, mais l’objectif est d’atteindre 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années et de transformer le fonds en sa propre organisation caritative. Le PPF collecte des dons qui resteront dans des investissements – peut-être pendant des décennies, peut-être pendant des siècles – et généreront des rendements composés jusqu’à ce que les gestionnaires de fonds décident que l’humanité a atteint un moment où l’argent est le plus nécessaire.

Comment sauront-ils quand nous avons atteint un tel moment ? « Le fonds finira par faire le plus de bien dans les cas où il y a soit une augmentation très importante des besoins, soit une baisse du financement », m’a dit Philip Trammell, dont les travaux en économie à l’Université d’Oxford ont inspiré le nouveau fonds.

L’humanité pourrait connaître une forte augmentation des besoins s’il y a une pandémie émergente qui est bien pire que Covid-19. Ou une guerre de grandes puissances. Ou un astéroïde qui pourrait se retrouver sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Nous voulons être en mesure d’empêcher de telles catastrophes massives (par exemple, en finançant la surveillance des astéroïdes), ou au moins intervenir rapidement lorsqu’elles surviennent (par exemple, en mettant en place un bon programme de déviation des astéroïdes). Ces types de causes sont sous-financés par rapport à leurs conséquences possibles (dans le cas de l’astéroïde, c’est assez peu risqué – mais si cela se produit, cela pourrait être existentiel).

Trammell souhaite également que le fonds puisse intervenir lorsque le financement provenant d’autres sources s’effondre. « Au cours de l’année écoulée, la Fondation MacArthur, qui était la plus grande fondation à financer les efforts de sécurité nucléaire – examinant les voies du désarmement nucléaire, etc. – a coupé son financement dans la région », m’a-t-il dit. « Cela a entraîné une réduction de moitié du financement philanthropique pour la sécurité nucléaire. »

À l’avenir, si les principaux bailleurs de fonds de causes cruciales comme la sécurité de l’IA ou la biosécurité devaient abandonner, Trammell veut que le PPF soit prêt. Ses gestionnaires prévoient de surveiller les opportunités d’aider avec des problèmes comme celui-ci – et de se précipiter juste au moment où une injection d’argent pourrait faire le plus de bien.

Le fonds marque une étape importante pour un mouvement intellectuel en pleine croissance : le longtermisme

Le PPF, premier fonds mondial de ce type, est une excroissance d’un mouvement appelé longtermisme.

En un mot, les longtermistes soutiennent que les personnes futures comptent moralement tout autant que les personnes vivantes aujourd’hui ; qu’il pourrait bien y avoir plus de personnes vivantes dans le futur qu’il n’y en a dans le présent ou qu’il n’y en a eu dans le passé ; et que nous pouvons avoir un impact positif sur la vie des futurs peuples.

Du point de vue d’un longtermiste comme Trammell, le problème est que les gens ont tendance à accorder plus de valeur au présent qu’à l’avenir. (Pensez simplement à chaque fois que vous avez mangé une collation sucrée même si vous savez que c’est mauvais pour votre santé à long terme.)

Comme diraient les économistes, nous « actualisons » l’avenir. Parce que nous affichons cette préférence temporelle et que nos gouvernements répondent à nos préférences, ils sont incités à donner la priorité au présent et non à ce qui est le mieux pour les générations futures.

C’est aussi un problème parmi les philanthropes, a déclaré Trammell. « Il y a des raisons de penser que les gens dépensent systématiquement trop vite », m’a-t-il dit. « Il y a beaucoup de pression sociale, par exemple, sur les philanthropes pour bien paraître en dépensant rapidement. »

Ce dont nous avons besoin, soutient Trammell, ce sont des philanthropes plus «patients» qui compenseront «l’impatience» de tout le monde. En mettant leur argent en commun dans un fonds, ils peuvent acheter à l’humanité une sorte de police d’assurance contre sa propre myopie.

Avec quelle part de notre argent devrions-nous être «patients»?

Bien que les longtermistes pensent que nous devrions nous concentrer davantage sur l’avenir, de nombreux « neartermistes » ont tendance à penser que nous devrions concentrer davantage de ressources sur les problèmes actuels tels que la pauvreté, la santé et le bien-être dans le monde.

Après tout, des milliards de personnes – et des milliards d’animaux en plus – endurent d’énormes souffrances chaque jour. Beaucoup d’entre nous pensent que nous avons au moins un devoir moral de les aider. Et ce qui est bien, c’est que certains de ces problèmes actuels sont très faciles à résoudre – nous avons déjà des solutions rentables pour sauver des vies humaines.

Comme l’a noté ma collègue Kelsey Piper, il y a des « fruits à portée de main » à récolter en finançant dès maintenant la santé mondiale et le développement. De plus, donner maintenant peut cultiver en nous une habitude de générosité.

Trammell dit que des problèmes comme la pauvreté valent absolument la peine de faire un don aujourd’hui. Mais à son avis, la négligence actuelle du long terme « patient » milite en faveur de déplacer plus de fonds dans cette direction.

« En fin de compte, mon meilleur scénario est que cela devienne une chose normale à faire pour les gens », a déclaré Trammell. « C’est un peu comme si nous allions tous contribuer un peu pour l’assurance. »

